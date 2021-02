Sandra Žutautienė – atvirai apie naują kūrinį, pasikeitusią išvaizdą ir vidines permainas

Dažnai interviu nedalijanti Sandra šypsosi, kad naujas kūrinys kiek padėjo užsimiršti apie liūdnas pandemijos nuotaikas, o štai pasikeitusi išvaizda simbolizuoja ir kai ką daugiau.

Šiandien Sandra ir Viktoras pristato naują kūrinį, kuris, kaip sakė „TV Pagalbos“ žvaigždė, nors kiek padėjo pabėgti nuo depresyvios nuotaikos pandemijos metu. „Neseniai įrašėme dainą, nusifilmavome vaizdo klipą, tad tai – tikras nuobodybės praskaidrinimas. Juk daugiau per karantiną be namų nieko ir nematai“, – sakė ji.

Paklausta, apie ką naujasis jos ir Viktoro kūrinys, Sandra šypsojosi ir sakė, kad kūrinys – apie meilę, tačiau, tikriausiai, neišvengiama, kad būtų kitaip. Duetui dainą parašė „Žemaitukų“ grupės narys Linas Vaitkevičius, kuris tai daro jau ne pirmąkart. Kaip sakė žinoma moteris, jos ir Viktoro duetą Linas puikiai perpranta.

„Paprašiau, kad Linas parašytų dar vieną dieną. Tarp mūsų toks susitarimas, kad jis nė neklausia, kokią dainą parašyti, o aš jam nesakau, kokios norėčiau. Tiesiog iš mūsų tokios gan netrumpos pažinties jis tarsi jaučia, kas mums tinka ir ką reiktų mums parašyti. Tai buvo visiška Lino laisvė“, – su šypsena kalbėjo ji.

O štai ši daina, anot S. Žutautienės, netgi galėtų turėti specialią progą: „Manau, kad šią dainą kiekvienas žmogus gali sau pritaikyti, o ypatingai tas, kuris turi antrąją pusę. Kai išgirdau demo versiją, netgi pasakiau, kad čia turėtų būti jaunųjų himnas. Tai – graži daina apie meilę, tikrą žmogų šalia.“

Ir nors dabar Sandros ir Viktoro dainos pasirodo vis dažniau, Sandra neslepia – minties, kad galėtų visiškai pereiti prie atlikėjos karjeros, ji tikrai neturi.

„Tai – tik mano hobis. Jis atsirado labai atsitiktinai. Kažkada minėjau, kad esu iš muzikalios šeimos, tačiau buvau vienintelė, kuri balso niekuomet specialiai nelavino. Vaikystėje kartais sudalyvaudavau konkursuose Telšiuose ir visuomet laimėdavau 2-ąją vietą, nes 1-oji visuomet priklausydavo Ruslanui Kirilkinui. Mes iki šiol kartais iš to pasijuokiame“, – šypsojosi prisiminusi ji.

Tiesa, būdama 15-os, Sandra muzikuoti nustojo, o visai neseniai tą norą ir vėl įkvėpė puikiai dainuojantis bičiulis Viktoras.

„Išgirdau jį dainuojantį restorane, o po to, prieš kelis metus, mes su sese mano tėvams rengėme jubiliejų – jiems abiems suėjo 60. Tąkart per šventę taip pat dainavo Viktoras. Man buvo smagu jo klausyti, o po kurio laiko, kai mano sesė grįžo iš Norvegijos, nusprendėme jai padaryti staigmeną – įrašyti dainą drauge. Ją mums taip pat parašė „Žemaitukai“. Kadangi sulaukėme didelio palaikymo iš draugų, o ir patys gerai jautėmės, po truputį pradėjome savo veiklą“, – sakė ji.

Atlaisvinus karantiną, duetas koncertavo ir praėjusią vasarą, tad tikrai neatmestų galimybės to padaryti ir šią: „Faktas, kad jaudulio yra labai daug, o ypatingai aš jaudinuosi be galo smarkiai. Puikiai suvokiu, kad nesu dainininkė ir niekada ja nebūsiu – čia tiesiog yra tai, kas man smagu, kas padeda paįvairinti kasdienybę ar savaitgalius.“

Ir nors daugelis galėtų galvoti, kad S. Žutautienė ruošiasi užkariauti sceną, kaip visuomet be galo nuoširdi moteris atvira – to tikrai nebus.

„Pernai kažkas pasakė, kad, tikriausiai, jau ketinu šauti į didžiąją sceną, projektus. Tikrai ne – man užtenka sveiko proto (šypsosi). Niekuomet neketinau bandyti su kažkuo konkuruoti – man to nereikia. Tai – labai smagus malonumas. Jei smagu mums, o kitiems smagu mūsų klausyti, tai kodėl mums kartais nepadainavus?“ – sakė ji.

Aktyviausi S. Žutautienės gerbėjai galėjo pastebėti ir tai, jog visai neseniai moteris ryžosi ir išvaizdos pokyčiams – prisiaugino plaukus. Paklausta, ar prie tokių pokyčių jau priprato, Sandra šypteli – kol kas dar ne. Tiesa, pasirodo, kad būtent scenos partneris ją tam ir paskatino.

„Man labai patinka į kasą supinti ilgi plaukai. Kai prieš 6 metus dalyvavau šokių projekte, vieną iš šeštadienių man buvo pridėję ilgą kasą, kuri man labai patiko. Praėjusią vasarą nusipirkau ją pati. Panaudojau per koncertą ir jaučiausi be galo gerai. Deja, po to ją pamečiau – buvo labai gaila“, – pasakojo ji.

Dabar savo grožį ir plaukus Sandra patikėjo artimam draugui bei savo srities specialistui, Vyteniui Partikui.

„Labai pasiklioviau Vyteniu – jis man papasakojo kaip ir ką daryti, kaip plaukus prižiūrėti, plauti, džiovinti. Deja, esu visiškai nepavyzdinga prižiūrėtoja – viską darau taip, kaip neleido (juokiasi). Tačiau man niekas neslenka, plaukai laikosi kuo puikiausiai. Tik tiek, kad dar pati nepripratau, kad jie – ilgi. Didžiausias malonumas dabar susirišti kasą ar kuodą, nes plaukų apimtis labai didelė, o kadangi niekad to neturėjau, man tai smagu“, – džiaugėsi žinoma moteris.

Esame įpratę girdėti, jog dažnai moteris, kuri keičia savo išvaizdą, yra pasiruošusi ir vidiniams pokyčiams. Paklausta, ar tai – tiesa, Sandra išliko kiek paslaptinga: „Esu toks žmogus – niekada per daug neatvirauju. Kartais vidiniai pokyčiai nebūtinai turi būti susiję su kitais žmonėmis ar tam tikrais įvykiais. Kartais užtenka, kad pačioje galvoje ar širdyje kažkas pasikeičia – tai, galbūt, ir lemia ir tuos išorinius pokyčius.“

Vėliau „TV Pagalbos“ žurnalistė paaiškino,kad iš tiesų viduje jau jaučia tam tikrus pasikeitimus – ir pati į save ėmė žiūrėti kitaip. „Pradėjau galvoti, kodėl ir už ką aš turiu save pamilti? Nes šiaip esu iš tų žmonių, kurie bėgs ir viską darys dėl kito, bet save visuomet užmirš. Aš tą pripažįstu, tačiau nė trupučio tuo nesididžiuoju. Nelaikau to ir apsileidimu, tačiau anksčiau niekuomet nebuvau sau svarbi. Dabar gyvenime yra tam tikrų lūžių, kurie privertė mokytis save mylėti. Tas mylėjimas ateina ir per mąstymą, ir per išvaizdą – visokiomis formomis“, – besišypsodama pokalbį baigė ji.