„San Francisko raganų“ žvaigždė kovoja su vėžiu: pasidalijo savo išgyvenimais ir nepagražintais kadrais

Moteris pasidalijo naujienomis, kad jai buvo atlikta mastektomija, taikyta chemoterapija ir radiacija. Ji prisipažino, kad nuo chemoterapijos jai dažnai kraujuoja iš nosies ir kankina nuovargis. Šiuos negalavimus ji parodė pozuodama su vatos tamponu nosyje, taip stengdamasi sustabdyti nosies kraujavimą.

Aktorės karjera, išpopuliarėjus po serialo „Beverly Hills 90210“, nėra rožėmis klota. Serialas „San Francisko raganos“, kuriame Doherty gavo vienos iš pagrindinių raganos vaidmenį, iš tikrųjų buvo paskutinis rimtas jos darbas. Filmavimo pabaigoje įžymybės karjeroje ir privačiame gyvenime prasidėjo sunkus etapas.

Iš pradžių Shannen nesėkmingai ištekėjo už amerikiečių prodiuserio Ricko Salomono. Pora pateikė skyrybų prašymą 2003 m. Tai buvo antras aktorės bandymas sukurti šeimą. Pirmasis taip pat nepavyko. Shannen atrasti laimę trečią kartą bandė su aktoriumi Jadu Nelsonu. Įsimylėjėliai buvo susižadėję, tačiau tai niekada nepasibaigė vestuvėmis. Tik 2011 metais garsenybė susipažino su savo svajonių vyru – fotografu Kurtu Isvarinko.

Žvaigždė patyrė daugybę sveikatos išbandymų. Pirmą kartą ji susidūrė su Krono liga-autoimunine žarnyno liga. Vėliau garsenybei buvo diagnozuotas krūties vėžys. Kompleksinės procedūros ir chemoterapija klaikiai paveikė kūną. Gydytojai Shannen diagnozavo nevaisingumą.

Aktorė savo sveikatos problemų visai nebandė to slėpti nuo visuomenės. Priešingai, ji reguliariai rašė socialiniuose tinkluose apie savo gydymą. Noras įveikti mirtiną ligą, reabilitacija, bandymai jogos pagalba grįžti prie įprasto gyvenimo būdo – gerbėjai stebėjo kiekvieną jos žingsnį.

Nepaisant to, kad S. Doherty yra įsitikinusi, kad gyvens dar 10-15 metų, tačiau ji jau ėmė ruošti laiškus mylimiausiems žmonėms, o socialiniuose tinkluose pasidalija ir vaizdo įrašais, kaip savotišku savo palikimu.

49 metų aktorė neseniai „Instagram“ savo beveik 2 mln. sekėjų siekiančiai auditorijai parodė vaizdo įrašą, kuriame virtuvėje šoka kartu su savo vyru Kurtu Iswarienko.

„Manau, kad man prireiks šokio pamokų….“ – rašė ji.

Neseniai žurnalui „Elle“ S. Doherty pasakojo, kad vis dar yra dalykų, kuriuos nori pasakyti savo motinai, o taip pat ji trokšta, kad jos vyras Kurtas suprastų, koks jai yra brangus.

„Kai ateina laikas visa tai pasakyti, jausmas toks, lyg viskas pasibaigtų. Atrodo, kad baigi gyvenimą, o aš jo baigti dar nesu pasiruošusi. Jaučiuosi taip, tarsi būčiau labai sveikas žmogus. Sunku viską pabaigti, kai jauti, jog dar galėtum gyventi 10 ar 15 metų“, – kalbėjo ji.

„Stengiuosi džiaugtis visais mažais dalykais, kurių dauguma žmonių nemato ar priima kaip savaime suprantamus. Maži dalykai mane žavi“, – tame pačiame interviu atviravo ji.

Apie tai, kad serga vėžiu, Shannen sužinojo 2019-ųjų vasarį. Ir net ir dabar ji nepasiduoda ir iki šiol gyvena aktyvų gyvenimą – dalyvauja TV projektuose, stengiasi tapti žmonių, kovojančių su krūties vėžiu, veidu.

Kiek anksčiau Shannen kalbėjo ir apie tai, jog sunku priimti diagnozę – visuomet atrodo, kad tai gali vykti kitiems, bet ne jai.

„Nemanau, kad pati tai jau suvokiau. Tikrai sunku nuryti šią karčią tabletę. Būna dienų, kai galvoju: „Kodėl aš?“ arba „O kodėl gi ne? Kas dar? Kas dar be manęs to nusipelno?“ To nenusipelno nė vienas. Sakyčiau, kad mano pirmoji reakcija visada buvo susijusi su tuo, kaip pranešiu savo tėvams“, – praėjusiais metais sakė ji.