„Salsamanų“ kompanijoje prasidėjo pirmieji nesutarimai: „Keisti mano santykiai su dalyviais“

Karščiausiame šio pavasario projekte „Salsamanai“ prasidėjo dalyvių perversmai. Dėmesio centre įpratęs būti grupės „Hipokritai“ narys Edgaras atskleidė, kad „Salsamanų“ kompanijoje jis nesijaučia priimtas. Nors kitiems prieš repeticiją norėjosi išsimiegoti, Edgaro kambaryje pirmąją naktį vis negeso šviesa:

„Man atrodo, kad kažkokie keisti mano santykiai su dalyviais. Tarsi iškrentu iš konteksto, tarsi neatrandu savęs. Aš labai nuoširdžiai pasistengsiu būti savimi“, – sakė jis.

Ryšys su partnere – išskirtinis

Kai didžiąją gyvenimo dalį tenka prisidengti įvairias vaidmenimis, savimi būti yra sudėtinga, tačiau Edgaras jau pirmą vakarą pastebėjo, kad jo ryšys su partnere – išskirtinis.

„Man pasirodė, kad Indira labai panaši į mus. Ji – šaltesnio būdo ir labiau uždara. Man nėra problemų ją suprasti ir ją pažinti, nes ji – labai gili. Galbūt todėl ne tokia, kaip kitos“, – pasakojo Edgaras.

„Man patinka žmonės, kurie noriai domisi mano šalies kultūra. Tai labai svarbu – žaviuosi tuo“, – partnerė pasidalino mintimis apie Edgarą.

O kaip geriausiai pažinti Havanos kultūrą? Žinoma, per šokį! Per salsą, kuri kubiečiams padeda išsaugoti vidinę laisvę ir teikia tikėjimo, kad ateitis bus šviesesnė.

„Apie valdžią galima spręsti iš to, kaip paprastam žmogui lengva toje šalyje gyventi. O čia… Aš neįsivaizduoju, kaip jie nepraranda to optimizmo“, – atskleidė jis.

Pritrūko pasitikėjimo savimi

Tačiau repeticijų salėje įpūsti optimizmo reikėjo ir pačiam Edgarui – jam trūko pasitikėjimo savimi. Juolab, kad gretimuose kambariuose repetavo konkurentai.

„Kiekvienas žiūrėdami į kitus, norime padaryti geriau. Chebroj dažniausiai esu lyderis, kad ir ką veikčiau gyvenime. O čia mes visi skirtingi ir kažkiek dar esame konkurentai“, – teigė projekto dalyvis.

„Edgaras – labai stropus, labai darbštus, be proto kantrus. Tačiau sakyčiau, kad gal kiek per daug jaudinasi. O jei jis per daug jaudinsis, tai pakiš jam koją“, – pasakojo apie jį mokytoja Sandra.

Palaikymo netrūko ir iš Edgaro partnerės Indiros: „Aš manau, kad jis pasirodymui yra pasirengęs, tačiau vienintelis, kuris to nežino, yra pats Edgaras – jis netiki, kad yra pasiruošęs.“

