Rungtynių metų nušvilpta Taylor Swift neturėjo, kur dėti akių: įrašas plinta žaibiškai

Kai kameros užfiksavo dainininkę ir jos atvaizdas pasirodė didžiuliame stadiono ekrane, per visą areną nuaidėjo švilpimas. Ekrane buvo matyti, kaip Swift pažvelgė į šoną savo draugei ir kolegei muzikantei Ice Spice. Ji šyptelėjo – tikriausiai šiek tiek nervingai – ir net mirktelėjo, kol kamera vis dar buvo nukreipta į ją. Po dešimties ilgų sekundžių vaizdas ekrane pagaliau pasikeitė.

Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas tapo pirmuoju pareigas einančiu prezidentu, dalyvavusiu „Super Bowl“ rungtynėse, rašo abc.net.au.

Rungtynių metu jis savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje pašiepė Swift.

Trumpas paskelbė du vaizdo įrašus be antraštės: viename jų jis ir jo dukra Ivanka sulaukia minios palaikymo šūksnių, o kitame – Swift šaipymo scenos. Vėliau jis pasidalijo kito vartotojo komentaru, kuriame teigiama, kad skirtingas priėmimas tarp jo ir Swift reiškia, jog „pasaulis gyja“.

