Paaiškėjo turtingiausias pasaulio muzikantas: tai ne Beyonce ar Taylor Swift

Beyoncé ir Swift yra du muzikos industrijos gigantai – jų vardai daro didelę įtaką albumų pardavimams, gerbėjams ir apdovanojimams. Be to, neseniai Beyoncé įtraukė į savo pasiekimus „Metų albumo“ „Grammy“ statulėlę.

Neseniai atlikėjai dosniai aukojo labdarai – „Liūto karaliaus“ žvaigždė skyrė įspūdingą sumą Los Andželo pagalbos fondams, o Swift savo „Eras Tour“ darbuotojams išdalino 197 mln. USD (apie 169 mln. EUR) premijų. Tad pinigų joms tikrai netrūksta.

Tačiau kalbant apie turtingiausius muzikantus, jos šįkart liko antrame plane, rašo unilad.com.

Tiesą sakant, turtingiausias muzikantas yra Jay-Z.

Pasak „Forbes“, Brukline gimęs reperis, kurio tikrasis vardas Shawnas Carteris, sukaupė 2,5 mlrd. USD (apie 2,25 mlrd. EUR) grynąją vertę – tai yra 900 mln. USD (apie 810 mln. EUR) daugiau nei Taylor Swift, kurios turtas siekia 1,6 mlrd. USD (apie 1,44 mlrd. EUR).

REKLAMA

REKLAMA

Atskleista, kas yra turtingiausias dainininkas

2023 m. jis taip pat pranoko savo žmoną Beyoncé, kurios turtas tais metais siekė 760 mln. USD (apie 684 mln. EUR).

REKLAMA

Nuo tada, kai 2019 m. tapo pirmuoju hiphopo milijardieriumi, Jay-Z turtas nuolat augo dėl įvairių verslų ir investicijų, susijusių su jo ilgamete muzikinės karjeros sėkme.

Remiantis „The New York Post“ duomenimis, viena iš jo sėkmingų įmonių – „Roc-A-Fella Records“ – buvo dalinai įsigyta Niujorko valdžios už 1 mln. USD. Be to, jo kita bendrovė „Roc Nation“ apima atlikėjų vadybą, muzikos leidybą, koncertų organizavimą, gamybą ir strateginį prekės ženklo vystymą.

REKLAMA

REKLAMA

Kitų turtingiausių muzikantų sąraše yra Rihanna (1,4 mlrd. USD arba apie 1,26 mlrd. EUR), Bruce'as Springsteenas (1,1 mlrd. USD arba apie 990 mln. EUR) ir Jimmy Buffettas (1 mlrd. USD arba apie 900 mln. EUR).

Nors ji nėra turtingiausia, Taylor Swift užima antrąją vietą.

Apskaičiuota, kad jos „Eras Tour“ uždirbo įspūdingus 4,1 mlrd. USD (apie 3,69 mlrd. EUR) – tai didžiausios pajamos, kurias kada nors surinko atlikėjas iš vieno turo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš tiesų, Swift pajamos iš šio turo viršijo 42 šalių metinius ekonominius rodiklius, o „Bloomberg“ paskelbė, kad ji oficialiai tapo milijardiere praėjus 17 metų nuo muzikinės karjeros pradžios.

Nors šie atlikėjai yra neįtikėtinai turtingi, jų turtai vis dar neprilygsta Elonui Muskui, kurio grynoji vertė siekia 421 mlrd. USD (apie 378,9 mlrd. EUR).