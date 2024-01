„Rue David Bowie“: Paryžius pavadins gatvę roko ikonos vardu

„Rue David Bowie“ bus oficialiai atidaryta sostinės 13-ajame rajone kairiajame miesto krante.

Norint įamžinti D. Bowie, nereikėjo išbraukti jokios kitos garsenybės vardo, nes ši gatvė neseniai buvo suformuota iš esmės pertvarkant rajoną, kuriame taip pat yra modernistinė universitetinė Francois Mitterrand‘o biblioteka.

Apie 50 metrų ilgio gatvė miesto planuotojų anksčiau buvo vadinama „VoieDZ/13“ – darbinis pavadinimas, kuris galėjo patikti pačiam D. Bowie, parašiusiam tokias dainas kaip „TVC15“ arba „5:15“.

D. Bowie, miręs 2016 metų sausio 10 dieną nuo kepenų vėžio, pirmadienį būtų sulaukęs 77-ojo gimtadienio.

D. Bowie laikomas vienu įtakingiausių, taip pat ir geriausiai parduodamų 20 amžiaus muzikantų, daugiausia dėl savo neprilygstamo gebėjimo vis iš naujo kūrybiškai atsiskleisti per visą karjerą, prasidėjusią 1969 metais su hitu „Space Oddity“.

Tarp svarbiausių jo dainų ir albumų – „Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ ir „Aladdin Sane“, komerciniai hitai „Let's Dance“ ir „China Girl“, taip pat niūrūs eksperimentiniai kūriniai, tokie kaip „Low“.

„Šokis gatvėje“

Gatvės lentelės atidengimas pirmadienį numatytas 16.15 val. (15.15 val. Grinvičo laiku), pranešė Paryžiaus 13-ojo rajono meras Jerome‘as Coumet socialiniame tinkle „ X“.

J. Coumet, prisiekęs D. Bowie gerbėjas, 2020 metų pradžioje iškėlė idėją, kad jo vardu reikėtų pavadinti gatvę, o vėliau tais pačiais metais gavo Paryžiaus miesto valdžios pritarimą, argumentavęs, kad žvaigždė turi „stiprų ryšį su šviesos miestu“.

Nėra duomenų apie kur nors kitur Davido Bowie vardu pavadintą gatvę.

Savo „X“ įrašė J. Coumet paskelbė, kad „13-asis sveikina Davidą Bowie! Šokis gatvėje!“ – tai nuoroda į D. Bowie ir „Rolling Stones“ lyderio Micko Jaggerio atliktą hitą „Dancing in the Street“.

Pirmadienį atidengus gatvės pavadinimo lentelę, rajono rotušėje įvyks D. Bowie pagerbimo vakaras, o mero kabinete iki kitos savaitės pabaigos bus surengta paroda apie D. Bowie.