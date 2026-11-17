Pirmasis Roko Yan pasirodymas didžiausioje Lietuvos koncertų erdvėje žymi svarbų atlikėjo karjeros etapą. Sparčiai augantis susidomėjimas jo kūryba šįkart persikels į arenos sceną, kurioje bus pristatytas ambicingiausias iki šiol atlikėjo muzikinis projektas.
Muzikinį vakarą pradės viena ryškiausių Lietuvos popmuzikos grupių – SKAMP. Legendinis kolektyvas į sceną žengs 20 valandą, o 21 valandą prasidės pagrindinis vakaro įvykis – Roko Yan šou „Alkis“.
„Alkis“ – ne tik koncerto pavadinimas, bet ir visą Roko Yan kūrybinį etapą apibūdinanti idėja. Tai noras augti, peržengti savo galimybių ribas ir kurti muzikines patirtis.
„Esu be galo dėkingas savo klausytojams – vos per ketverius metus nuo pirmojo solinio koncerto galėjau užaugti iki kvietimo į didžiausias šalies arenas. Todėl man svarbu, kad tai būtų daugiau nei koncertai. Sukūrėme konceptualų, ambicingą, teatrališką ir modernų šou. Emocijų šiandien labai daug, ir jas priimu kaip stipriausią varomąją jėgą“, – sako Rokas Yan.
Organizatoriai ragina žiūrovus į renginį atvykti anksčiau. Dėl didelio žiūrovų skaičiaus numatomi intensyvūs lankytojų srautai, todėl rekomenduojama neatvykti paskutinę minutę. Arenos durys bus atvertos nuo 18.30 val.
Atvykus anksčiau bus galima ne tik patogiai įsikurti arenoje, bet ir įsigyti specialiai „Alkio“ koncertams sukurtos atributikos bei Roko Yan pastaruosius albumus vinilinėje plokštelėje.
Po koncerto įvyks ir oficialios dūzgės viename populiariausių Kauno viešbučių „Moxy Kaunas“.
Kauno koncertas bus ne vienintelis tokio masto susitikimas su atlikėju. Antrasis „Alkio“ šou gruodžio 18 dieną vyks sostinėje – „Arena Vilnius“. Taigi Roko Yan muzikinis projektas pasieks dvi didžiausias šalies koncertines erdves. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.