Rastas beveik 30 metų ieškotas vyras: šeima negalėjo patikėti

Dailymail.co.uk rašo, kad valdžios institucijos buvo informuotos, kai ant kūno buvo rastas asmens tapatybės dokumentas su vardu Naseeruddinas.
Policijai pavyko susieti palaikus su žygeiviu, kuris dingo 1997 metų birželį, kaip manoma, įkritęs į ledyno plyšį Pakistane per sniego audrą.
Šokiruotas Omaras Khanas, kuris rado kūną, savo neįtikėtiną radinį apibūdino BBC: „Tai, ką pamačiau, buvo neįtikėtina. Kūnas buvo sveikas. Drabužiai net nebuvo suplėšyti.“
Vietos gyventojai pradėjo pateikti daugiau detalių, kai policija patvirtino, kad tai – Naseeruddinas. Istorija primena panašų atvejį, kai po daugelio metų Himalajuose buvo rastas kitas dingęs žmogus.
Vėliau pavyko išsiaiškinti, kad rastas kūnas, Naseeruddinas turėjo žmoną ir du vaikus. Dingimo dieną jis keliavo su žirgais, kartu su savo broliu Kathiruddinu.
Policija paaiškino, kad šeimos konfliktas paskatino du vyrus kartu išvykti iš namų. Pasak jo brolio, dingimo dieną ryte jie pasiekė slėnį. Tą pačią popietę Naseeruddinas įėjo į olą ir daugiau niekada iš jos neišėjo. Brolis be perstojo ieškojo Naseeruddino, tačiau nesėkmingai
Praėjus beveik trims dešimtmečiams, rugpjūčio 1 dieną, jo kūnas buvo rastas beveik gerai išsilaikęs – ledyno ekstremalios žemos temperatūros, mažos drėgmės, sumažinto deguonies kiekį ir sniego dangos dėka sąlygos, kurios, anot ekspertų, gali natūraliai mumifikuoti žmogaus palaikus šimtmečiams.
Vyrui buvo tik 33 metai, kai jis dingo ir priklausė Saleh Khel genčiai
Atliekami DNR tyrimai jo tapatybei galutinai patvirtinti, nors šeima ir draugai jį jau atpažino iš stebėtinai gerai išsilaikiusių veido bruožų.
Šis atradimas paneigė ankstesnes spekuliacijas, kad Naseeruddinas galėjo būti nužudytas kelionės metu. Po daugelio metų nežinomybės, jo šeima pagaliau gavo atsakymus, kurie juos kankino visą laiką.
Kohistano regionas, kuriame jis buvo rastas, garsėja savo ganyklomis, ežerais ir miškais. Tai pamėgta vieta vietiniams piemenims šiltuoju metų laiku.
Ši nepaprasta istorija primena panašų atvejį praėjusiais metais Peru, kur buvo rastas mumifikuotas alpinisto Williamo Stampflo kūnas, įkalintas lede po 22 metų, kai jis dingo po lavinos Huascarano kalne.
Nepaisant tuomet vykdytų intensyvių paieškų, Stampflo kūnas liko po sniegu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!