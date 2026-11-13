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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Rasta negyva žinių vedėja

2026-11-13 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siaubinga žinia – 41 metų Pakistano televizijos kanalo „92 News“ žinių vedėja Rabiya Ahsan buvo nužudyta savo namuose.

Policijos švyturėliai, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Siaubinga žinia – 41 metų Pakistano televizijos kanalo „92 News“ žinių vedėja Rabiya Ahsan buvo nužudyta savo namuose.

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Dėl jos mirties sulaikytas vyras Ahsanas Tahiras, kuris tikino, kad ginklas iššovė netyčia, skelbė themirror.com.

Įvyko tragedija

Tragedija įvyko lapkričio 8 d. apie 15 val. Žurnalistės mama ir sesuo tuo metu taip pat buvo namuose. Išgirdusios šūvį, moterys suskubo aiškintis, kas nutiko.

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Kaip praneša NDTV, R. Ahsan sesuo Alwina rado ją gulinčią. Netoliese stovėjo jos vyras, rankoje laikęs ginklą.

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Kaip praneša „Dawn.com“, namuose dirbęs vyras policijai papasakojo, kad R. Ahsan sutuoktinis teigė, jog ginklas iššovė netyčia.

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Vis dėlto A. Tahiras buvo sulaikytas, nes apklausos metu negalėjo pateikti galiojančio pistoleto leidimo ar licencijos. 

Pradėtas įvykio tyrimas, tačiau oficialūs kaltinimai vyrui kol kas nepateikti.

Po žurnalistės mirties – pirmosios Pakistano ponios reakcija

Apie skaudžią žinią prabilo ir pirmoji Pakistano ponia Aseefa Bhutto-Zardari. Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime ji išreiškė gilų liūdesį dėl žurnalistės nužudymo ir pasmerkė smurtą.

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„Pirmoji ponia išreiškė gilų liūdesį dėl žurnalistės Rabios Ahsan nužudymo ir griežtai pasmerkė smurtą“, – rašoma prezidento paskyroje paskelbtame pranešime.

Jame taip pat teigiama, kad A. Bhutto-Zardari paragino atlikti išsamų, nešališką ir skaidrų tyrimą, siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes ir užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.

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Pirmoji ponia taip pat atkreipė dėmesį, kad tai jau ne pirmas panašus atvejis šioje vietovėje. Vos prieš mažiau nei tris mėnesius buvo nužudyta 45-erių Hina Javed, dirbusi skaitmeninės žiniasklaidos vadove. Rugpjūtį ji buvo rasta negyva savo namuose, o ant jos kūno pastebėta kankinimo žymių. Šios bylos tyrimo rezultatai taip pat vis dar laukiami.

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A. Bhutto-Zardari pabrėžė, kad tokiems incidentams būtina skirti rimtą dėmesį ir užtikrinti atsakomybę.

„Moterys turi galėti gyventi ir dirbti nebijodamos dėl savo gyvybės“, – teigiama pranešime.

R. Ahsan buvo dviejų vaikų mama ir dirbo televizijos kanale „92 News“. Jos vyras ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas Užsienyje gyvenančių pakistaniečių fonde („Overseas Pakistanis Foundation“).

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