Rasta negyva žinių vedėja

Dėl jos mirties sulaikytas vyras Ahsanas Tahiras, kuris tikino, kad ginklas iššovė netyčia, skelbė themirror.com.
Įvyko tragedija
Tragedija įvyko lapkričio 8 d. apie 15 val. Žurnalistės mama ir sesuo tuo metu taip pat buvo namuose. Išgirdusios šūvį, moterys suskubo aiškintis, kas nutiko.
Kaip praneša NDTV, R. Ahsan sesuo Alwina rado ją gulinčią. Netoliese stovėjo jos vyras, rankoje laikęs ginklą.
Kaip praneša „Dawn.com“, namuose dirbęs vyras policijai papasakojo, kad R. Ahsan sutuoktinis teigė, jog ginklas iššovė netyčia.
Vis dėlto A. Tahiras buvo sulaikytas, nes apklausos metu negalėjo pateikti galiojančio pistoleto leidimo ar licencijos.
Pradėtas įvykio tyrimas, tačiau oficialūs kaltinimai vyrui kol kas nepateikti.
Po žurnalistės mirties – pirmosios Pakistano ponios reakcija
Apie skaudžią žinią prabilo ir pirmoji Pakistano ponia Aseefa Bhutto-Zardari. Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime ji išreiškė gilų liūdesį dėl žurnalistės nužudymo ir pasmerkė smurtą.
„Pirmoji ponia išreiškė gilų liūdesį dėl žurnalistės Rabios Ahsan nužudymo ir griežtai pasmerkė smurtą“, – rašoma prezidento paskyroje paskelbtame pranešime.
Jame taip pat teigiama, kad A. Bhutto-Zardari paragino atlikti išsamų, nešališką ir skaidrų tyrimą, siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes ir užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
Pirmoji ponia taip pat atkreipė dėmesį, kad tai jau ne pirmas panašus atvejis šioje vietovėje. Vos prieš mažiau nei tris mėnesius buvo nužudyta 45-erių Hina Javed, dirbusi skaitmeninės žiniasklaidos vadove. Rugpjūtį ji buvo rasta negyva savo namuose, o ant jos kūno pastebėta kankinimo žymių. Šios bylos tyrimo rezultatai taip pat vis dar laukiami.
A. Bhutto-Zardari pabrėžė, kad tokiems incidentams būtina skirti rimtą dėmesį ir užtikrinti atsakomybę.
„Moterys turi galėti gyventi ir dirbti nebijodamos dėl savo gyvybės“, – teigiama pranešime.
R. Ahsan buvo dviejų vaikų mama ir dirbo televizijos kanale „92 News“. Jos vyras ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas Užsienyje gyvenančių pakistaniečių fonde („Overseas Pakistanis Foundation“).