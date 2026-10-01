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Ramūnas Rudokas atsivėrė apie tamsiausią periodą: „Baigėsi man labai liūdnai“

2026-10-01 14:20 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-01 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aktorius Ramūnas Rudokas per metus, būna, nuvažiuoja daugiau nei aštuoniasdešimt, o gal ir visą šimtą tūkstančių kilometrų. Ilgos kelionės užmiestyje į spektaklius ir koncertus, ratai sostinėje, kai reikia sūnų nuvežti į mokyklą, būrelius, treniruotę, o pačiam – į repeticiją ar garso įrašų studiją, kur gimsta nauja programa. „Kai tiek daug laiko praleidi automobilyje, turi būti labai disciplinuotas“, – sako aktorius. Nors jo vairavimo patirtyje būta visko.

Aktorius Ramūnas Rudokas per metus, būna, nuvažiuoja daugiau nei aštuoniasdešimt, o gal ir visą šimtą tūkstančių kilometrų. Ilgos kelionės užmiestyje į spektaklius ir koncertus, ratai sostinėje, kai reikia sūnų nuvežti į mokyklą, būrelius, treniruotę, o pačiam – į repeticiją ar garso įrašų studiją, kur gimsta nauja programa. „Kai tiek daug laiko praleidi automobilyje, turi būti labai disciplinuotas“, – sako aktorius. Nors jo vairavimo patirtyje būta visko.

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Vairavimo teises R. Rudokas išlaikė tebesimokydamas mokykloje Rokiškyje, būdamas septyniolikos. „Vyresnėse klasėse, dešimtoje ir vienuoliktoje, kartą per savaitę, trečiadieniais, lankėme tokius gamybinius būrelius. Vieni eidavo į statybines organizacijas padirbėti, kiti – į gamyklas, o treti, kuriems labai pasisekė, buvo išsiųsti į vairavimo kursus. Aš – irgi“, – prisimena aktorius.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ramūnas Rudokas

Dvejus metus pasimokęs, jis turėjo vienu kartu gauti teisę vairuoti ir motociklą, ir lengvąjį automobilį, ir sunkvežimį. Tik pirmasis bandymas džiaugsmo neatnešė.

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„Per pirmą egzaminą mane sukirto, – pasakoja. – Milicininkas, kuris priiminėjo egzaminą, buvo nekantrus ir nervingas. Baisiausiai rėkdamas, specialiai mane sustabdė ant tilto. Čia ir pabaiga, toliau važiuoti nebegalėjau, o teises teko perlaikyti“, – pasakoja ir priduria, kad antrasis kartas buvo sėkmingas, bet prisimena tik pirmąjį, neišlaikytą egzaminą.

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Senos patirtys atgijo naujoje komedijoje

Anos dienos įspūdžiai aktoriui pravertė kuriant nediduką, tačiau emocingą vaidmenį naujoje režisieriaus Roberto Kuliūno komedijoje „Instruktorius“. Situacija jam pasirodė pažįstama – Ramūno personažas, vairavimo instruktorius, mėgina susikalbėti su mokiniu, tačiau jo kantrybė greitai baigiasi.

„Tokį… Teisingą instruktorių vaidinu. Iš pradžių jis nesupranta, su kuo turi reikalą, bet kai supranta, kantrybė trūksta. Emocijų bus nemažai“, – žada.

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Ramūno personažo kantrybę filme bando Martynas, kurį vaidina humoristas, aktorius Justinas Jankevičius. Martynas – pasikėlęs, bet geros širdies vilnietis. Kelionė su bičiuliais jam sėkmės neatneša – vaikinas praranda ne tik teises, bet sužadėtinę. Norėdamas ją susigrąžinti, vaikinas pasiryžta teises atgauti. Paaiškėja, kad tai – nėra tokia paprasta užduotis, kaip jis galvojo.

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Scenarijų komedijai „Instruktorius“ parašė humoristai D. Klajumas ir Benas Lastauskas. Įdomiausia, kad D. Klajumui filmo mintį pakišo jo paties vairavimo pamokos. Jis, beje, pats ir suvaidino keistąjį instruktorių iš keistos vairavimo mokyklos.

R. Rudokas prisiminimų irgi turi su kaupu. „Gerai pažįstu tuos bepročius, kantrybės neturinčius instruktorius, kurie šaukia, rėkia, klykia, sukerta tave ir taip toliau“, – dėsto ir nesiginčija, kad naujoji komedija bei jo vaidmuo pasakoja ir apie jo paties gyvenimą bei vairavimo patirtis.

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Skaudi pamoka Nidoje: prarastos vairuotojo teisės ir bauda

Vairuotojo pažymėjimą nuo 1985-ųjų turintis aktorius neslepia, kad buvęs laikotarpis, kai teko apseiti be teisių. Apie seną įvykį Nidoje jis šiandien kalba jausdamas kaltę ir atsakomybę.

„Ši istorija man paliko pamoką, kad juokauti su pareigūnais negalima, po dviejų alaus bokalų važiuoti irgi negalima. Su draugu Nidoje nusprendėm pajuokauti su policininku – buvau išgėręs du bokalus alaus, bet pūsti į alkotesterį atsisakiau. Juokaudamas. Taip prisijuokavome, kad vėliau rimtumo atstatyti negalėjome. Baigėsi man labai liūdnai, netekau teisių dvejiems metams, sumokėjau dviejų tūkstančių litų baudą, o istorija tapo vieša, visa spauda rašė. Ir šiandien dėl tokio savo elgesio labai apgailestauju, vertinu policijos darbą ir džiaugiuosi, kad tąsyk jie su mumis nesileido į juokų tunelius“, – seną istoriją prisimena R. Rudokas.

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Save aktorius vadina susikaupusiu, ramiu ir nenervingu vairuotoju. Paklaustas, ar tikrai niekada prie vairo nesikeikia, nesigina: „Jei mašinoje važiuoji vienas, aišku, išsprūsta, pasiautėju, kai kas prieš nosį kvailystę padaro, tačiau kai per metus tenka nuvažiuoti šimtą tūkstančių kilometrų, turi būti disciplinuotas“.

Paklaustas, kokį automobilį šiandien vairuoja, Ramūnas rudokiškai atsako: „Automobilį, nepatikėsi“. O tada patikslina – chaki spalvos. Ir priduria, kad antikvaras jo nedomina, automobilį renkasi naują, patikimą, patogų ir saugų.

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Komedijos, kurioje vaidina, R. Rudokas kol kas nepažiūrėjo, sako matęs tik „Instruktoriaus“ anonsą ir laukiantis premjeros.

Komedija „Instruktorius“ Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Filme vaidina J. Jankevičius, D. Klajumas, R. Rudokas, Giedrė Pupalaigė, Gytis Pintulis, Dovydas Stončius, Indrė Endriukaitė, Rasa Marazaitė ir Konstantinas Kučko. „Instruktorių“ režisavo R. Kuliūnas, scenarijų parašė D. Klajumas ir B. Lastauskas, filmą prodiusavo Deividas Misiulis, Mantvidas Žalėnas, Gediminas Struckas ir Titas Motuzas.

Filmo anonsą žiūrėkite čia: 

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