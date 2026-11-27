Savo socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo neeiliniu pasiekimu, kurio sulaukė jo atliekama daina.
Sulaukė pripažinimo
Paaiškėjo, kad didelio dėmesio susilaukė jo daina Arabiška naktis“. Ši YouTube platformoje surinko įspūdingą kiekį peržiūrų – skaičius jau perkopė milijoną.
Tai pamatęs Radži nepraleido progos pasidžiaugti ir padėkoti savo ištikimiausiems gerbėjams.
Be to, jis patikino, kad peržiūros surinktos sąžiningai. Instagram atlikėjas rašė:
„Noriu pasidžiaugti, kad daina „ARABIŠKA NAKTIS“ surinko 1 mln. jūsų TIKRŲ (nenupirktų) peržiūrų! Ačiū! Man tai tikrai labai gera ir faina! Taip ir toliau.
Jūsų Radži!
Daina YouTube kanale“.
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Komentaruose po šiuo įrašu sekėjai rašė:
- „Šita daina topų topas.“
- „Valio valio!“
Primename, kad vasario mėnesį dainininkas pradės savo jubiliejinių koncertų turą.
Apie tai jis anksčiau pasakojo naujienų portalui tv3.lt. Straipsnį galite skaityti čia:
Radži gyvenime – naujas svarbus etapas: „Artimiausiu metu...“ | tv3.lt
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