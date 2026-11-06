„Pyragų diena“ – jau šiandien: švęskime, dalinkimės ir prisidėkime prie visą šalį vienijančio gerumo

Per daugelį metų „Pyragų diena“ tapo tradicija, kuriai nebereikia ilgų pristatymų. Šiai šventei susiburia įvairaus amžiaus žmonės, tačiau visų jų tikslas tas pats – padėti tiems, kuriems nebegali padėti niekas kitas.
„Pyragų diena“ kviečia dalintis gerumu jau 17 kartą
„Pyragų dienos“ tradiciją šiemet minėsime jau 17-ąjį kartą. Per tiek laiko vien mūsų komanda iškepė ne mažiau nei pusę tūkstančio pyragų, tačiau jau daugelį metų tą darome ne vieni. Skaičiuojame, kad kasmet prie mūsų prisijungia bent keli šimtai bendruomenių, įmonių ir mokyklų. Todėl šiandien tai – šventė, kuri priklauso visai šaliai.
Visiems tiems, kuriems kepti pyragus, jais dalintis ir aukoti sunkiai sergantiems „Išsipildymo akcijos“ vaikams jau tapo ne tik geru darbu, bet ir įpročiu.
Linkiu, kad šiai tradicijai liktume ištikimi ir šiemet. Juk geriems darbams nebūtini dideli žygdarbiai – kartais tam, kad kažkam suteiktume vilties, pakanka vos vieno pyrago gabalėlio“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kiekviena šeima, kolegų būrys, mokyklos ar bendruomenės šią šventę kviečiami minėti savaip. Vieni skelbia geriausio pyrago recepto aukcionus, kiti kepa kelias dešimtis skirtingų obuolių pyragų, o treti rungtyniauja tarpusavyje, bandydami nustebinti netradiciniais, o gal net ir sūrių pyragų receptais!
Nesikeičia tik viena taisyklė – savo kepiniu pasidalinti su kitais, o už pyrago gabalėlį sutartą sumą paaukoti. Visas taip surinktas lėšas raginama skirti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.
Prie „Pyragų dienos“ tradiciškai kasmet jungiasi ir ilgametis akcijos partneris SEB bankas.
„Pyragų diena“ mums yra ypatinga – šią iniciatyvą puoselėjame nuo pat jos pradžios, o šiandien ji jau tapo gražia tradicija visoje Lietuvoje.
Džiugu matyti, kiek daug žmonių kasmet suvienija paprasta idėja iškepti pyragą ir prisidėti prie kilnaus tikslo.
Tokios iniciatyvos primena, kad kartu galime pasiekti labai daug, todėl kviečiu visus ir šiemet prisijungti prie „Pyragų dienos“ padėti sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms“, – sako SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Nuo 2003 metų „Išsipildymo akcija“ padėjo 500 sunkiai sergančių ligonių, prisidėjo prie daugiau nei 12 000 globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir atnaujino ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos.
„Išsipildymo akcijos“ herojais kasmet tampa sunkiomis arba retomis ligomis sergantys vaikai, kuriems reikalingoms gydymo procedūroms ir reabilitacijos priemonėms nepakanka valstybės skiriamų lėšų. Labai dažnai šių mažylių medicininės priežiūros poreikiai viršija ir tėvų bei artimųjų galimybes.
Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos įsigyti medicininei įrangai, kuri gali būti panaudojama ne tik akcijos herojaus, bet ir kitų vaikų sveikatos problemoms spręsti. Taip pat – fizinėms ir psichologinėms pagalbos priemonėms, kurios sustiprina sergančių ar negalią turinčių vaikų reabilitacijos galimybes.
Tegul ir šią lapkričio 6-ąją pakvimpa pyragais!
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
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