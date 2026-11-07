Prisimenate šį berniuką iš „Terminatorius 2“? Pamatykite, kaip dabar atrodo skaudžių išgyvenimų patyręs 49-erių vyras

Pamatykite, kaip dabar atrodo 49-erių Edwardas Furlongas.
Pasirodė viešumoje
Artėjant 35-osioms filmo „Terminatorius 2: Paskutinio teismo diena“ pasirodymo metinėms, aktorius įsiamžino su buvusiais kolegomis Michaelu Biehnu, Linda Hamilton ir Robertu Patricku.
Jų susitikimas įvyko Londone surengtame fantastikos ir mokslinės fantastikos gerbėjų renginyje „For The Love of Fantasy and Sci-Fi“, kuris vyko parodų centre „ExCeL London“.
Bendra nuotrauka socialiniame tinkle pasidalijo Robertas Patrickas.
Į netikėtą susitikimą dėmesį atkreipė ir gerbėjai. Komentaruose jie neslėpė džiaugsmo matydami vėl kartu susibūrusius filmo aktorius, o ypač – Edwardą.
„Smagu matyti, kad Eddie atrodo sveikai. Džiaugiuosi dėl jo“, – rašė vienas gerbėjas.
„Eddie Furlongas ir Michaelas atrodo puikiai. Smagu matyti, kad jie sveiksta“, – pridūrė kitas komentatorius.
Dėl priklausomybės prarado milijonus kainavusį vaidmenį
Edwardui buvo vos 13 metų, kai jis pasirodė 1991-aisiais išleistame Jameso Camerono režisuotame filme „Terminatorius 2: Paskutinio teismo diena“. Johno Connoro vaidmuo jaunajam aktoriui atnešė didžiulį populiarumą. 1992 metais už šį pasirodymą jis pelnė MTV kino apdovanojimą kaip geriausias debiutuojantis atlikėjas.
Aktorius turėjo sugrįžti ir trečiojoje „Terminatoriaus“ dalyje – 2003 metais pasirodžiusiame filme „Terminatorius 3: Mašinų prisikėlimas“. Vis dėlto dėl problemų, susijusių su narkotikų vartojimu, Edwardas iš projekto buvo pašalintas.
Apie šį skaudų karjeros etapą jis vėliau atvirai papasakojo tinklalaidėje „Inside of You With Michael Rosenbaum“.
„Kai praradau vaidmenį filme „Terminatorius 3“... Dieve mano, bičiuli. Tuo metu mano gyvenime buvo tiek daug narkotikų“, – prisiminė aktorius.
Pasak Edwardo, prieš pasirašant sutartį jam buvo iškelta sąlyga nevartoti narkotikų. Jis turėjo oficialiai įsipareigoti jų atsisakyti, tačiau tuo metu priklausomybė jau buvo stipriai paveikusi jo gyvenimą.
„Sutarties sąlyga buvo tokia: jie man pasakė, kad nenori, jog vartotčiau narkotikus. Tiesiog turėjau pasirašyti punktą, įpareigojantį jų nevartoti. Tai buvo labai geras pasiūlymas – geriausia sutartis, kokią kada nors buvau gavęs gyvenime.
Už vaidmenį trečiojoje „Terminatoriaus“ dalyje man būtų sumokėję labai daug – milijonus. Niekada anksčiau nebuvau uždirbęs tokių pinigų. Todėl paskambinau draugams ir pasakiau: „Vaikinai, ką tik pasirašiau velniškai gerą sutartį. Eime į klubą, prisipirkime narkotikų“, – pasakojo jis.
Aktorius prisiminė, kad po sutarties pasirašymo nuėjo su draugais į klubą, kur vartojo kokainą. Ten jis perdozavo narkotikų. Apie įvykį netrukus sužinojo žiniasklaida.
„Žinia pasklido visur“, – prisiminė Edwardas.
Pasak jo, kino studijos atstovai netrukus pranešė, kad vaidmens jis nebegaus.
„Jie pasakė: „Taip, žinai, praradai šį filmą. Su tavimi jo nebekursime.“ Tuo viskas ir baigėsi. Aš tik kartojau: „Labai atsiprašau, Dieve mano“, tačiau tai jau nieko nepakeitė... Juk buvau pasirašęs sutartį, kurioje įsipareigojau nevartoti narkotikų“, – pasakojo aktorius.
Priklausomybę įveikė ir jau septynerius metus gyvena blaiviai
Po kelių gydymosi reabilitacijos centruose etapų Edwardui pavyko įveikti priklausomybę. 2025 metų vasarį aktorius atskleidė, kad narkotikų nevartoja jau septynerius metus.
Tuomet socialiniame tinkle „Instagram“ jis pasidalijo atviru įrašu apie savo gyvenimo pokyčius ir kelią į blaivybę.
„Niekada nemaniau, kad tai įmanoma. Gyvenimas kartais vis dar būna sunkus, tačiau nauji įgūdžiai ir priemonės, kuriuos nuolat įtraukiu į savo kasdienybę, padeda man tapti stipresniu ir patikimesniu žmogumi. Dabar galiu būti atrama žmonėms, kuriems manęs reikia, o ne kelti jiems nerimą. Pagaliau drąsiai žvelgiu savo gyvenimui į akis ir nebesistengiu nuo jo bėgti“, – rašė Edwardas.
Aktorius taip pat kreipėsi į žmones, kurie šiuo metu išgyvena panašius sunkumus, ir paragino juos neprarasti vilties.
„Esu be galo dėkingas, kad šiandien esu blaivus. Jei vis dar kovojate su priklausomybe, noriu, kad žinotumėte – esate verti kovoti dėl savęs. Anksčiau gyvenau nuolatinėje baimėje ir nekenčiau savęs. Tačiau niekada nebuvau skyręs laiko iš tikrųjų save pažinti. Pasirodo, manyje buvo tiek daug dalykų, kuriuos verta atrasti. Myliu jus visus“, – jautriai įrašą užbaigė aktorius.