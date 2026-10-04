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„Meilės sūkurio“ gerbėjams – liūdna žinia: pamatykite, kaip dabar atrodo 86-erių aktorius Dirkas Galuba

2026-10-04 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 14:00
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Liūdna žinia populiariosios vokiečių telenovelės „Meilės sūkuryje“ gerbėjams – po daugiau nei 21 metų serialą palieka vienas pagrindinių jo aktorių. 86-erių Dirkas Galuba, nuo pat pirmosios serijos įkūnijęs Wernerį Saalfeldą, traukiasi į pensiją.

Dirk Galuba SCANPIX
GALERIJA (6)

Liūdna žinia populiariosios vokiečių telenovelės „Meilės sūkuryje“ gerbėjams – po daugiau nei 21 metų serialą palieka vienas pagrindinių jo aktorių. 86-erių Dirkas Galuba, nuo pat pirmosios serijos įkūnijęs Wernerį Saalfeldą, traukiasi į pensiją.

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Aktorius paskutinį kartą seriale pasirodys 4658-ojoje serijoje, skelbė gala.de.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirk Galuba

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Dirkas Galuba nuo pat pirmosios „Meilės sūkuryje“ serijos, pasirodžiusios 2005 metais, įkūnija Wernerį Saalfeldą.

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Daugiau nei du dešimtmečius jo personažas buvo neatsiejamas nuo viešbučio „Fürstenhof“ gyvenimo. Werneris čia išgyveno ne vieną santuoką, meilės romaną ir šeimos dramą, todėl tapo vienu svarbiausių serialo veikėjų.

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Aktoriaus atsisveikinimas su serialu jautrus ne tik žiūrovams, bet ir kolegoms filmavimo aikštelėje.

Režisierius Stefanas Jonasas apie paskutinį filmavimą su D. Galuba kalbėjo Austrijos portalui „noe24“.

„Manau, kad man labai pasisekė, jog galėjau nufilmuoti paskutinę sceną su Galuba. Jo atsisveikinimo filmavimo aikštelėje metu buvo visi aktoriai, o kai Dirkas sakė atsisveikinimo kalbą, mano akyse pasirodė ašaros. Ir net šiandien, kai apie tai kalbu“, – prisipažino režisierius.

 

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