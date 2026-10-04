„Meilės sūkurio“ gerbėjams – liūdna žinia: pamatykite, kaip dabar atrodo 86-erių aktorius Dirkas Galuba

Aktorius paskutinį kartą seriale pasirodys 4658-ojoje serijoje, skelbė gala.de.
Aktoriaus gyvenime – pokyčiai
Dirkas Galuba nuo pat pirmosios „Meilės sūkuryje“ serijos, pasirodžiusios 2005 metais, įkūnija Wernerį Saalfeldą.
Daugiau nei du dešimtmečius jo personažas buvo neatsiejamas nuo viešbučio „Fürstenhof“ gyvenimo. Werneris čia išgyveno ne vieną santuoką, meilės romaną ir šeimos dramą, todėl tapo vienu svarbiausių serialo veikėjų.
Aktoriaus atsisveikinimas su serialu jautrus ne tik žiūrovams, bet ir kolegoms filmavimo aikštelėje.
Režisierius Stefanas Jonasas apie paskutinį filmavimą su D. Galuba kalbėjo Austrijos portalui „noe24“.
„Manau, kad man labai pasisekė, jog galėjau nufilmuoti paskutinę sceną su Galuba. Jo atsisveikinimo filmavimo aikštelėje metu buvo visi aktoriai, o kai Dirkas sakė atsisveikinimo kalbą, mano akyse pasirodė ašaros. Ir net šiandien, kai apie tai kalbu“, – prisipažino režisierius.
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