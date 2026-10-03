Prisimenate 2-metį, kuris surūkydavo 40 cigarečių per dieną? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar, būdamas 18-kos

Tuo metu Ardi istorija greitai pasklido po pasaulį ir atkreipė dėmesį į itin anksti prasidėjusią jo priklausomybę nuo cigarečių, skelbė canal26.com.
Pamatykite, kaip atrodo dabar
Tačiau šiandien apie jį kalbama dėl visai kitos priežasties – berniukas užaugo, o naujausios jo nuotraukos leidžia pamatyti, kaip jis atrodo praėjus daugiau nei dešimtmečiui nuo tada, kai jo atvaizdai išplito internete.
Ardi Rizalui dabar yra 18 metų. Tarptautiniu mastu jo istorija išgarsėjo 2010-aisiais, kai berniukui buvo beveik dveji, o įvairios žiniasklaidos priemonės ėmė platinti jo rūkymo vaizdus.
Remiantis to meto pranešimais, berniukas pradėjo rūkyti po to, kai pirmąją cigaretę jam davė tėvas. Vos per kelis mėnesius cigarečių kiekis išaugo iki maždaug 40 per dieną.
Priklausomybė buvo tokia stipri, kad tėvams bandant iš jo atimti cigaretes, berniukas smarkiai supykdavo. Į situaciją įsikišo Indonezijos pareigūnai ir specialistai, kurie padėjo mažamečiui atsisakyti šio įpročio.
Ardi užaugo Teluk Kemang vietovėje, esančioje Indonezijos Sumatros salos pietuose. Jo motina Diana prekiavo žuvimi, o šeima atsidūrė pareigūnų akiratyje, kai internete pradėjo plisti mažylio rūkymo vaizdai.
2010 metais Ardi kartu su mama buvo išvežtas į Džakartą, kur jam buvo suteiktas gydymas, padėjęs atsisakyti cigarečių. Gydymo metu berniuką prižiūrėjo specialistai, jis taip pat dalyvavo įvairiose veiklose, kurios padėjo palaipsniui atsisakyti rūkymo įpročio.
Tačiau atsisakius cigarečių jo sunkumai nesibaigė. Metęs rūkyti, Ardi dalį su abstinencija susijusio nerimo pradėjo malšinti maistu. Vaikystėje dėl to susidūrė su antsvorio problemomis, todėl teko keisti ir mitybos įpročius. Bėgant metams, jis pradėjo mažinti maisto porcijas ir rinktis subalansuotą mitybą.
Remiantis naujausiais pranešimais, Ardi pavyko atsisakyti vaikystėje prasidėjusio rūkymo ir pakeisti įpročius, lydėjusius jį ankstyvaisiais gyvenimo metais.
Socialiniame tinkle viena internautė pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip per metus pasikeitė Ardi Rizalas. Prie jų ji parašė jautrią žinutę:
„Negaliu patikėti, kad šiandien tau jau 18 metų. Puikiai prisimenu, kaip pirmą kartą tave pamačiau dokumentiniame filme – tuo metu buvau ir šokiruota, ir sužavėta. Niekada nemaniau, kad turėsiu galimybę su tavimi susitikti asmeniškai.“
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