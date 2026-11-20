Internetinė drabužių parduotuvė „Marema“ platformoje „TikTok“ paviešino vaizdo įrašą, kurio centre atsidūrė būtent J. Budriūnaitė-Kamrazer.
Netikėtai pasirodė „TikTok“
Vaizdo įraše moteris kalbėjo apie drabužius ir aprodė savo pirkinius, o gerbėjai turėjo retą progą išvysti, kaip mylima aktorė atrodo dabar.
Akivaizdu, kad laikas J. Budriūnaitei-Kamrazer yra itin dosnus – moteris nestokojo geros nuotaikos ir spindėjo elegancija.
Praėjusiais metais aktorė naujienų portalui tv3.lt davė atvirą interviu, kurio metu atsivėrė apie savo karjerą ir gyvenimą.
Tąkart ji papasakojo ir apie nepamirštamą laiką seriale „Moterys meluoja geriau“.
„Neseniai buvau pas gydytojus ir jie stebėjosi, kad gyvenime ir seriale esu kaip du skirtingi žmonės. Sako: „O, jūs atjaunėjusi, lieknesnė ir dar tokia linksma!“ – tąkart juokėsi J. Budriūnaitė-Kamrazer.
„Darbas šiame seriale buvo labai gera praktika, man patiko, juk tais laikais serialai dar buvo naujiena. Pačioje pradžioje juos stengdavosi daryti su kuo mažiau judesio, nes visi techniniai dalykai daug kainuodavo. O mūsų sumanymas buvo įtraukti daugiau veiksmo, jau kaip reikiant varinėjome po Vilnių.“
Tiesa, pastarąjį kartą žiūrovai Jūratę eteryje matė seniai. Tačiau kaip atskleidė pati aktorė, į televiziją jį pernelyg nesiveržia, kur kas labiau norėtų gauti vaidmenį gerame kino filme.
„Vis žiūriu ir galvoju, koks pažengęs dabar yra mūsų kinas. Labai didžiuojuosi mūsiškiais, kurie išeina į plačius vandenis, sulaukia pripažinimo. Didžiausia pagarba, kartelė išties aukštai užkelta. Visgi turiu nuojautą, kad nei kine, nei televizijoje mano karjera dar nėra pasibaigusi“, – prasitarė pašnekovė.