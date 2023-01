Princas Harry su žmona priversti palikti savo namus: tai – ugniagesių nurodymas

Maždaug 9 tūkst. gyventojų turinčiame Montesite, kurį taip pat yra pamėgę JAV pramogų pasaulio atstovai, tokie kaip Oprah Winfrey ir Jennifer Aniston, prognozuojama iki 20 cm kritulių per 24 valandas, o aplinkiniai šlaitai jau ir taip yra permerkti pastarųjų savaičių lietaus.

Už pusantros valandos kelio nuo Los Andželo esančio miestelio gelbėjimo tarnybos paskelbė, kad visi šiame rajone esantys žmonės turėtų išvykti.

„IŠVYKITE DABAR! Tai sparčiai besirutuliojanti situacija. Prašom atidžiai paisyti įspėjimų“, – skelbiama ugniagesių departamento interneto svetainėje.

Naujienų agentūros AFP reporteris sakė, kad policija įrengė kelių užtvaras, kad žmonės negalėtų patekti į Montesitą, kur jau užlietos kelios gatvės. Matėsi, kad gyventojai išvyksta, bet elektra nebuvo atjungta, pirmadienį vakare dirbo mažiausiai viena parduotuvė.

Montesitas, kur įspūdingame Kalifornijos kraštovaizdyje išsibarsčiusios po daug milijonų dolerių (eurų) kainuojančios valdos, yra ypač pažeidžiamas kalbant apie nuošliaužas, nes yra įsikūręs prieš penkerius metus gaisrų nusiaubtų kalnų papėdėje. 2017 ir 2018 metais čia išdegė šimtai kvadratinių kilometrų, šlaitai liko be dirvožemį paprastai sulaikančių augalų. Lygiai prieš penkerius metus per liūtis Montesitą užliejo purvo srautai, žuvo 23 žmonės.

„Per pastarąsias 30 dienų Montesite iškrito 12–20 colių (30–50 cm) lietaus.. [Tai] 17 colių (42,5 cm) viršija mūsų metinį vidurkį“, – pirmadienį per „Twitter“ pranešė ugniagesių departamentas.

„Šis besikaupiantis, permerkiantis lietus kelia bendruomenei didelį potvynių ir nuolaužų srautų pavojų“, – sakoma pranešime. Buvusios televizijos laidų vedėjos Ellen DeGeneres tviteryje paskelbtame vaizdo įraše matyti šėlstantis upelis netoli jos namų.

„Tai beprotiška, – sekėjams sakė ji. – Jis tikriausiai pakilęs maždaug per devynias pėdas (2,74 m) ir kils dar dvi pėdas.“

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG