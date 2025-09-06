Primadona Nomeda Kazlaus – apie dukrą Odabelą ir kodėl į jos vasaros akademiją atvyksta verslo magnatai

Nomeda Kazlaus – įvairiapusė dainininkė. Visų pirma, ji pasirodė pagrindiniuose vaidmenyse daugelyje Europos operos teatrų, įkūnijo Karmen Georges Bizet operoje, Aidą Giuseppe's Verdi operoje ir visą eilę kitų.
Be to, prieš tapdama dainininke, ji rašė muzikologinius straipsnius, televizijoje yra vedusi laidą moksleiviams, vėliau pati daug metų kūrė pokalbių laidą „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus“. Kadangi yra įvaldžiusi net 8 kalbas, ji galėjo jautriai prakalbinti savo pašnekovą jo gimtąja kalba.
O laisvu nuo darbo laiku, Nomeda turi daug hobių – mėgsta žaisti tenisą ir padelį.
„Tiek operiniame, tiek artistiniame ir televiziniame gyvenime labai svarbus sportas. Tai ugdo ne tik valią ir charakterį, bet ir duoda laimės hormonų, pakylėjimą bei gyvenimo džiaugsmą“, – laidoje teigs N. Kazlaus.
Pažintis su Montserrat Caballé ir jos dukra
Gyvenimas ją apdovanojo ne tik įspūdinga karjera, bet ir svarbia draugyste. Ji puoselėjo artimą santykį su šviesaus atminimo ispanų operos žvaigžde Montserrat Caballé, kuri buvo ir Nomedos mokytoja, ir scenos partnerė. Be to, Nomeda iki šiol rengia bendrus pasirodymus su jos dukra Montserrat Marti. Ją Nomeda dar šiltai vadina Monsita.
„Montserrat mano gyvenime atsirado 2000 metais, kai aš jau buvau laimėjusi nemažai prizinių vietų tarptautiniuose konkursuose. Prieš tai dalyvavau jos vardo konkurse Pandoroje, bet manęs nepraleido į finalą. Buvau, be abejo, labai nusiminusi“, – pasakojimą pradės Nomeda.
Tačiau kadangi buvo labai ambicinga, ji nepasidavė ir neišvažiavo. Dainavo toliau ir įvyko stebuklas.
„Dainavau G. Verdžio ariją „Eboli“. Jos pabaigoje Caballé priėjo prie manęs visa apsiverkusi, mane apkabino ir pasakė: „Mes čia turime divą nuostabiu balsu.“Tada kaip vaikelį mane apsikabino, paglostė ir pasisodino“, – prisimins operos solistė.
Vėliau Caballé asistentė Nomedos paklausė, ar ši sutiktų ateiti su ja pasikalbėti? Žinoma, kad Nomeda sutiko.
Svarbu paminėti, kad opera, kurią N. Kazlaus tada atliko, yra viena iš sudėtingiausių muzikinėje literatūroje. Ryški, galinga, su aukštom natom, kurią gali atlikti pilnu diapazonu, parodyti savo temperamentą, muzikalumą.
Dabar Nomedos dukra Odabela taip pat palaiko šiltą santykį su Monsitos (Caballé dukros) dukra Daniela. Tai reiškia, kad visi iki šiol draugauja šeimomis.
„Kai 2010 metais dainavau su Montserrat Lietuvoje, aš laukiausi. Dėl to juokauju, kad mano dukra dainavo kartu, nes ji buvo pilvelyje“, – šypsosis pašnekovė.
Nuo mažens buvo išskirtinai ryški mergaitė
O laidos vedėjai Kristinai Rimienei paklausus, kaip N. Kazlaus apskritai suprato, kad dainininkės kelias yra jos pašaukimas, moteris prisimins vaikystę. Anot jos, tėvai pasakojo, kad nuo pat mažų dienų ji buvo labai artistiška ir ryški mergaitė.
„Aš susodindavau daugybę žmonių, draugų ir darydavau pasirodymus, spektaklius. Labai anksti pradėjau kalbėti. Jau būdama dvejų mokėjau mintinai visą „Zuikį puikį“, galėdavau jį deklamuoti labai išraiškingai – būdavo kaip koks spektaklis. Jau tada buvo aišku, kad esu tas vaikas, kuris turi muzikinių gebėjimų, todėl 6-erių atsidūriau M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir į ją įstojau“, –pasakos Nomeda.
Kokių savybių privalomai reikia artistui?
Operos solistė atvira – klasikinėje muzikoje, kaip ir kitur, talento neužtenka. Reikia kokybės – tiek aukšto lygio vokalinės mokyklos, tiek psichologinio pasiruošimo ir mentoriaus, kuris vestų į priekį. O dar viena svarbi savybė – viską karūnuojantis moteriškumas.
„Turiu mėgstamą V. Šekspyro frazę: „Visi iš moters esam gimę, todėl nelengva atsispirt jai.“ Manau, kad moteriška energija visada viską suminkština. Taip motiniškai atleidžia, atpalaiduoja, sušildo“, – dėstys ji.
Ką jos akademijoje veikia verslo magnatai?
Dabar Nomeda ir pati yra mentorė daugeliui dainininkų. Kasmet ji organizuoja savo vardo vasaros akademiją, kur pasisemti žinių atvyksta daug būsimų žvaigždžių.
„2015 metais ją įkūriau ir labai sąmoningai pasirinkau Palangą. Jodas, visi kvėpavimo pratimai, kuriuos darome prie jūros ryte, pasikrauname energijos. Jie yra ypatingai svarbūs dainavime. Mano mentorystė man pačia yra atradimas. Pasirodo, man labai įdomu atskleisti, išlukštenti žmogų ir jame rasti stipriąsias savybes, padėti, įkvėpti“, – teigs N. Kazlaus ir pridurs, kad kartais į jos akademiją atvyksta net ir verslo magnatai, norintys išmokti taisyklingai kvėpuoti ir reprezentuoti save.
Vis dėlto, kad įvyktų interviu laidoje „Pasaulis pagal moteris“, kūrybinei komandai ir laidos vedėjai K. Rimienei teko derintis prie užimto operos solistės tvarkaraščio ir ne kartą koreguoti sutartą datą. Laimė, moteriškai pasišnekučiuoti galiausiai pavyko – tuo žiūrovai galės įsitikinti jau sekmadienį ryte.
„Floristiniame deserte“ – Paežerių dvaro rožių festivalio akimirkos
Bendradarbiaujant su Paežerių dvaru (Vilkaviškio raj.), floristikos dizainerė K. Rimienė dalyvavo organizuojant Rožių festivalį. Jos kvietimu atvyko tarptautinio lygio floristikos meistrės iš JAV, Kanados, Belgijos ir Lenkijos.
Visos sukūrė po įspūdingą gėlių instaliaciją, o joms sukomponuoti beveik 3000 gėlių žiedų atkeliavo tiesiai iš Olandijos.
Kristinai teko paplušėti ir prie savo projekto, ir tinkamai pasirūpinti viešnių darbo priemonėmis, gėlėmis, netgi modeliais gėlių aksesuarų madų šou.
O šį sekmadienį nuostabios gėlių šventės akimirkomis ir įspūdžiais iš įspūdingos gėlių šventės galės pasimėgauti ir laidos „Floristinio deserto“ gerbėjai.
Kokias įspūdingas ir gilias prasmes slepiančias kompozicijas pavyko sukurti tarptautinei komandai? Tai išvysite laidoje.
