Prieš žinomą Lietuvos turinio kūrėją – išpuolis: „Neikite per tą gatvę...“

Kreipdamasi į savo auditoriją, mergina paaiškino, kad būtent dėl šio įvykio turėjo atšaukti suplanuotą susitikimą. Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Nemalonus incidentas
„Ar jums yra tekę atšaukti darbo pokalbį dėl to, kad jums ant galvos vidury centro iš trečio aukšto numetė vandens pilną maišą?“ – teiravosi mergina.
Mergina kvietė darbdavius būti supratingesniems ir neskubėti teisti darbo ieškančių asmenų, išgirdus tokius netikėtus pasiteisinimus.
„Jeigu kandidatas kada nors jums rašys tokį pasiteisinimą, prašau, patikėkite juo, nes tikriausiai jis šiuo metu yra ligoninėje ir šviečiasi galvą“, – dalijosi S. Fina.
Išgyvenusi didelį išgąstį, turinio kūrėja atkreipė vilniečių dėmesį ir paragino Vokiečių gatvėje vaikštančius žmones išlikti budriems.
„Vilniečiams vienintelis patarimas, kurį turiu: kai eisite per Vokiečių gatvę, užsidėkite šalmą arba neikite per tą Vokiečių gatvę, nes yra vykdomi išpuoliai prieš paprastus civilius žmones. Jeigu ką, nesakykite, kad neperspėjau, tai tiek iš manęs“, – teigė Simona.
Kaip portalui tv3.lt teigė Simona, anot policijos, tai jau nėra pirmas toks įvykis toje pačioje vietoje.
Visą istoriją galite išgirsti čia:
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