Šiaurės investicijų bankas skolina 10 mln. eurų sostinės Vilniaus apšvietimui atnaujinti

Finansavimas skirtas 2025–2027 metais suplanuotiems Vilniaus gatvių apšvietimo atramų atnaujinimui, kuriuos atliks „Miesto gijų“ antrinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas“, pranešė bendrovė.
„Šia investicija atnaujiname infrastruktūrą, kuri miestui tarnavo beveik pusę amžiaus. Naujos modulinės atramos yra patvaresnės, jų reikės mažiau, o prižiūrėti jas bus paprasčiau“, – pranešime sakė „Miesto gijų“ vadovas Gerimantas Bakanas.
Anot pranešimo, projektas yra platesnės 20 mln. eurų vertės infrastruktūros modernizavimo programos dalis.
„Ši investicija padės modernizuoti Vilniaus gatvių apšvietimo infrastruktūrą – ji taps patikimesnė, o efektyviau išteklius naudojantys sprendimai sumažins poveikį aplinkai“, – pranešime teigė NIB prezidentas ir generalinis direktorius Andre Kuusvekas (Andrė Kiuvsekas).
Naujosios atramos projektuojamos kaip daugiafunkcės konstrukcijos, todėl jų reikės mažiau. Numatomas jų tarnavimo laikas siekia apie 30 metų.
NIB yra Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai priklausanti tarptautinė finansų institucija.