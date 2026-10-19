Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šiaurės investicijų bankas skolina 10 mln. eurų sostinės Vilniaus apšvietimui atnaujinti

2026-10-19 12:21 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 12:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiaurės investicijų bankas (NIB) skolina iki 10 mln. eurų Vilniaus gatvių apšvietimo infrastruktūros atnaujinimui – bankas ir sostinės energetikos grupė „Miesto gijos“ pasirašė tau numatančią 12 metų paskolos sutartį.

Vilnius (Nuotr. Jonas Balčiūnas / ELTA)

Šiaurės investicijų bankas (NIB) skolina iki 10 mln. eurų Vilniaus gatvių apšvietimo infrastruktūros atnaujinimui – bankas ir sostinės energetikos grupė „Miesto gijos“ pasirašė tau numatančią 12 metų paskolos sutartį.

REKLAMA
0

Finansavimas skirtas 2025–2027 metais suplanuotiems Vilniaus gatvių apšvietimo atramų atnaujinimui, kuriuos atliks „Miesto gijų“ antrinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas“, pranešė bendrovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šia investicija atnaujiname infrastruktūrą, kuri miestui tarnavo beveik pusę amžiaus. Naujos modulinės atramos yra patvaresnės, jų reikės mažiau, o prižiūrėti jas bus paprasčiau“, – pranešime sakė „Miesto gijų“ vadovas Gerimantas Bakanas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot pranešimo, projektas yra platesnės 20 mln. eurų vertės infrastruktūros modernizavimo programos dalis.

REKLAMA

„Ši investicija padės modernizuoti Vilniaus gatvių apšvietimo infrastruktūrą – ji taps patikimesnė, o efektyviau išteklius naudojantys sprendimai sumažins poveikį aplinkai“, – pranešime teigė NIB prezidentas ir generalinis direktorius Andre Kuusvekas (Andrė Kiuvsekas).

Naujosios atramos projektuojamos kaip daugiafunkcės konstrukcijos, todėl jų reikės mažiau. Numatomas jų tarnavimo laikas siekia apie 30 metų.

NIB yra Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai priklausanti tarptautinė finansų institucija. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų