Prieš pat Arūno Valinsko šou – liūdna žinia: nepasirodys 1 garsus Lietuvos veidas

Ketvirtadienio vakarą dainininkas Žilvinas Žvagulis socialiniuose tinkluose atskleidė, kad spalio 17-osios vakarą renginio scenoje nepasirodys.
Pasirodys kitu formatu
„Gerbiamieji, jau po kelių dienų susitiksime Kauno Žalgirio arenoje, Arūno Valinsko roastuose. Pasiruošimo darbai eina į pabaigą, o bilietų likę ne tiek ir daug. Turime pranešti, jog dalyvių sudėtyje įvyks šiek tiek pokyčių. Dėl asmeninių priežasčių renginyje gyvai negalės dalyvauti Žilvinas Žvagulis.
Suprantame, kad tai nėra pati džiugiausia žinia, tačiau jo vietą užpildysime net keliomis staigmenomis, kurias sužinosite atvykę į renginį. Žilvinas renginyje taip pat pasirodys, bet ne gyvai, o kitokiu formatu. Dėkojame už supratingumą ir iki pasimatymo jau netrukus! !“ – teigiama renginio „Facebook“ puslapyje.
Kaip vaizdo įraše kalbėjo pats Ž. Žvagulis: „Žinau, kad tikrai daug kas norės paroastinti Arūną Valinską. Aš dėl asmeninių priežasčių negalėsiu dalyvauti gyvai, dalyvausiu kitokiu formatu, bet labai visų laukiame spalio 17 d.“
Organizatorių teigimu, šis renginys suburs skirtingų kartų žvaigždes, kurios nevengs kandaus humoro ir narplios gėdingiausius bei įsimintiniausius šou pasaulio vilko karjeros epizodus.
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