Prieš laukiamiausius M.A.M.A apdovanojimus – Martyno Tylos įspėjimas visiems

Kai kas nesikeičia – prieš pat renginį visų dėmesį ir toliau kaustys pati prabangiausia ir įspūdingiausia M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija.

Šią išskirtinę ceremoniją ne tik ves dar niekuomet nematytas duetas – žiūrovai taip pat pagaliau turės progą visus raudonojo kilimo įvykius sekti ir televizijoje, TV6 kanalu, bei patys užduoti klausimus savo mylimiausiems!

Sausio 24 dieną mėgautis kiekviena muzikos apdovanojimų renginio dalimi kvies visa TV3 žiniasklaidos grupė.

Nuo 17 val. stebėkite M.A.M.A. raudonojo kilimo transliaciją TV6 kanalu arba naujienų portale tv3.lt. O pasinaudoję transliacijos metu matomu QR kodu, patys užduokite savo klausimus tiems, kurie žengs šiuo iškilmingu kilimu!

M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjai (9 nuotr.) Aistė Kabašinskaitė Aistė Kabašinskaitė Aistė Kabašinskaitė ir Mantas Katleris +5 Aistė Kabašinskaitė M.A.M.A. raudonasis kilimas Ugnė Martusevičiūtė Ugnė Martusevičiūtė Ugnė Martusevičiūtė Ugnė Martusevičiūtė

M. Tyla teigia, kad žiūrovai galės išvysti ir netikėtumą ant scenos.

„Žiūrovai gali tikėtis ir siurprizo, kuris bus ant scenos arba televizijos ekranuose. Ant scenos pasirodys elektroninės muzikos pažiba.

Galiu tik išduoti, kad tai grupė, prie jos prisijungs puikiai žinomi vardai. Manau, kad tai daugeliui sukels nuostabą. Dėmesio vertas bus pasirodymas ir manau, kad visi apie tai po apdovanojimų kalbės“, – teigė M. Tyla.

Rekordiniai metai

Anot jo, muzikos padangė 2024-aisiais buvo itin stipri. Buvo rekordiškai gausu koncertų, žmonės gausiau rinkosi pasiklausyti lietuviškos muzikos.

„2024-ieji buvo tokie nostalgijos metai – atgimė daug senų atlikėjų, grupių. Tą buvo galima pamatyti arenų koncertuose, sugrįžo nemažai grupių iš praeities. Viskas su tuo yra gerai. Bet šįkart M.A.M.A. nusprendė visas nostalgijas šiemet ir per apdovanojimus nužudyti, – juokiasi jis. – O jeigu žiūrėtume į Lietuvos muziką, šie metai per visus Nepriklausomybės metus mums buvo rekordiniai.

Pačių lietuviškos muzikos koncertų, renginių buvo apie 30 proc. daugiau nei 2023-aisiais. Tai reiškia, kad lietuviškos muzikos yra daug ir jos yra visur ir žmonės galbūt net iškeitė kai kuriuos daiktus, pirkinius į kultūrą.

Smagu, kad atlikėjai ne tik arenose koncertuoja, bet nebijo koncertų surengti ir stadionuose.“

M. Tyla taip pat turi ir palinkėjimą Lietuvos atlikėjams:

„Tai belieka palinkėti, kad augimas nesustotų, liktų toks pats. Bet visgi visada į kalną nelipsi, nes kažkur būna ir kalno pabaiga. Visiems ir palinkėsiu dėti pastangas, kurti kūrinius ir juos pateikti publikai. Kad ir kaip sektųsi.“

Visgi nostalgiškos dainos ir įvairių grupių, atlikėjų atgimimas galėjo būti tas katalizatorius, paskatinęs žmones gausiau rinktis į koncertus.

„Tikrai neatmetame to, kad dabar žmonės gausiau renkasi į tuos koncertus, į kuriuos negalėjo sau leisti nueiti jaunystėje“, – priduria pašnekovas.

Aferos ir įspėjimas pirkėjams

Neretai dideli renginiai, koncertai tampa puikia proga veistis aferoms. Gausėjant renginiams, ir Lietuvoje vis pasirodo atvejų, kuomet žmonės nukenčia nuo bilietų perpardavinėtojų ir apgavikų.

Visgi vyras teigia, kad mūsų šalyje tai nėra tokia didelė problema.

„Žinau, kad Lietuvoje buvo nemažai aferistų bandymų pasipelnyti per didžiuosius koncertus. Bet yra teisėsauga, kuri dirba, tad žinau, kad buvo nemažai atvejų, kad kai kurie perpardavinėtojai į užsienio atlikėjų koncertus buvo ir sugauti. Žmonės turi vieną kartą ir visam laikui suprasti, kad niekas kitur bilietų neparduoda, tik oficialūs puslapiai. Bet suprantu žmones – daugelis galvoja, kad nusipirks pigesnį bilietą likus kelioms dienoms iki renginio. Ne.

Bilietą reikia pirkti tada, kai yra paskelbiamas renginys. Visada iš pradžių bilietai bus pigesni, nei kad likus iki renginio vienai dienai. Kai bilieto reikia ieškoti antrinėje rinkoje, tai niekada negali būti garantuotas, kad tave su tuo bilietu ir įleis.

Kadangi bilietą į M.A.M.A. apdovanojimus dar galima įsigyti, nežinome, ar jau būta aferistų. Bet žmonės laukia paskutinės minutės. Tad galima manyti, kad bus kažkokių niuansų“, – teigia jis.

Visgi, anot M. Tylos, turime kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti:

„Bet pastebimai lietuviškos muzikos rinka yra labai progresyvi. Aišku, Vilnius labai skiriasi nuo provincijos ir tai aiškiai matosi radijo stočių grojaraščiuose. Bet verta pasakyti, kad Lietuvos muzika tikrai lenkia Latvijos, rinka yra labai didelė, aplenkiame ir estus. Belieka tik džiaugtis, kad industrija tik gyvuoja.“

Muzikos asociacijos pirminininkas neslepia, kad visgi lietuviškiesiems muzikos apdovanojimams dar yra kur pasitempti.

„Labai džiugu, kad į kai kurių Lietuvos atlikėjų koncertus bilietus išperka per parą, ko negaliu pasakyti apie apdovanojimus. Perka pusę metų. Užsienyje į apdovanojimus bilietus išperka per per valandą. Mūsų, kaip organizatorių, svajonė tokia ir būtų“, – viliasi žinomas vyras.

Netikėtas vedėjų duetas

Sausio 24 d., iškart po raudonojo kilimo nuo 19.30 val., žiūrovai kviečiami persikelti į TV3 kanalą, naujienų portalą tv3.lt arba radiją „Power Hit Radio“ – iškilminga M.A.M.A. muzikos apdovanojimų ceremonija vyks kiekvienoje platformoje, tuo pat metu!

Kas tapo šių metų M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjų duetu?

Iki didžiosios muzikos šventės likus vos savaitei, atskleidžiamas ir šių metų M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjų duetas.

Pačią muzikaliausią ir stilingiausią metų šventę ves ir ant raudonojo kilimo svečius pasitiks dvi moterys. Tai – Manto Katlerio sužadėtinė, madai neabejinga nuomonės formuotoja ir tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ vedėja Aistė Kabašinskaitė bei tv3.lt laidos apie muziką „Kažkas naujo“ vedėja, „X faktoriaus“ dalyvė Ugnė Martusevičiūtė.

M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija – jau kitą penktadienį, sausio 24 d., nuo 17 val. per TV6!