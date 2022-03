Prie Seimo susirinko ir žinomi veidai: siekia Partnerystės įstatymo

Šią akciją inicijavo aktorė Elžbieta Latėnaitė. Palaikyti akcijos susirinko LGBT+ bendruomenė taip pat ir žinomi žmonės.

Proteste kalbas sakė jį organizavusi aktorė Elžbieta Latėnaitė, režisierius Romas Zabarauskas, Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė. Tarp dalyvių buvo galima išvysti ir dainininkę Ericą Jennings, Naglį Bierancą ir jo mylimąjį Luką Gricių.

Primename, kad Seimo pavasario sesijoje į darbų programą grįžo Partnerystės įstatymas. Regis, jis ir toliau kaitina atmosferą parlamente – Regionų frakcijos narė Agnė Širinskienė registravo pasiūlymą išbraukti Partnerystės įstatymą programos. Į šį gestą sureagavęs projekto iniciatorius Laisvės partijos narys Tomas Vytautas Raskevičius mano, kad parlamentarė tokiu būdu nori nukreipti dėmesį nuo svarbių klausimų – paramos ir palaikymo Ukrainai, todėl teigia, kad toks poelgis yra mažų mažiausiai neetiškas.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, Partnerystės įstatymo iniciatorius Tomas Vytautas Raskevičius savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį paskelbė įrašą, kuriame teigia, kad „visuomenę priešina ne Partnerystės įstatymas, o Širinskienė“

Jo teigimu, prasidėjus karui Ukrainoje, Laisvės partija sąmoningai neeskalavo savo planų dėl Partnerystės įstatymo projekto“, nors tai ir yra esą vienas iš esminių politinės programos punktų.

„Puikiai suprantame, kad prokremliškoms jėgoms taip ir niežti išnaudoti žmogaus teisių klausimus vidinėms nesantaikoms ir suskaldymui didinti. Bet čia į sceną žengia ponia Agnė.

Nepaisydama sudėtingos geopolitinės ir ekonominės situacijos, ponia Š. registruoja pasiūlymą Seimo pavasario sesijos darbų programai, siūlo Partnerystės įstatymą braukti na****. Tipo ne laikas, susiskaldymas, visuomenė nepritaria, reik susiturėti.

Per visus kanalus ištransliuoja, kaip čia ji gudriai sugalvojo, renka Seimo narių parašus, Raskevičių viešai lygina su Leninu, ugnies į žibalą įmeta ir Ramūnas, kuris ne taip jau seniai agitavo referendumui prieš NATO. Maršistai klykia, rašo elektroninius laiškus Seimo nariams, eina ir sms‘ai į tarnybinius telefonus. GRĖSMĖ NACIJAI – viskas pagal pilną programą.

Tuo tarpu rusai Mariupolyje subombarduoja teatro pastatą, kuriame slepiasi 1200 civilių. Prie teatro baltom raidėm ant asfalto užrašyta „дети“ – kad iš lėktuvo matytųsi. Negelbėja“, – rašo T. V. Raskevičius.

Jis teigia kartais pastebintis, kad A. Širinskienei „partnerystės reikia labiau nei Laisvės frakcijai“.

„Nei ji, nei jos rinkėjai įstatymo teikiamomis galimybėmis nepasinaudos, bet „neliečiamųjų“ bus sočiai. O gal Agnė tiesiog siekia nukreipti dėmesį nuo paramos ir palaikymo Ukrainai, nuo Kremliaus agresijos ir karo?“, – „Facebook‘e“ rašo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas.

Tokie Seimo narės veiksmai, pasak jo, yra mažų mažiausiai neetiški, todėl dėl to jis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją.

„Manau, kad Širinskienės siūlymai išbraukti mano teikiamus projektus iš Seimo sesijos darbų programos riboja mano Seimo nario mandatą ir kliudo man dirbti mano tiesioginį darbą. Būtent, darbą, kad Lietuvoje būtų daugiau laisvės ir mažiau putiniškos ideologijos ir kremliaus propagandos.

Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Seimas dėl pavasario sesijos darbų programos galutinai apsispręs ateinantį antradienį“, – nurodė T. V. Raskevičius.

Pasisakė ir Širinskienė

Agnė Širinskienė (nuotr. Fotodiena.lt)

Po T. V. Raskevičiaus pasidalinto įrašo, kuriame jis negaili kritikos A. Širinskienei, siekiančiai iš Seimo pavasario darbų sesijos išbraukti Partnerystės įstatymo klausimą, savo „Facebook“ profilyje pasisakė ir ji pati.

„Atsakysiu Raskevičiui. Kaip suprantu iš Raskevičiaus esu visiška nelaimė LGBT gerbėjams, nes pasiūliau bent jau karo metu homoseksualų partnerystės įteisinimo nesvarstyti vien dėl to, kad jis priešina skirtingas visuomenės grupes ir nėra palaikomas didžiosios daugumos jos narių. Tad svarstymas prie santarvės ir vienybės neprisideda.

Per metus trukusias kultūrines kovas laisviečiai to dar nesuprato. Laisviečiams norėtųsi kitaip – deda visas pastangas kiršinti Lietuvos visuomenę tokiu jautriu metu. Rusijos agentai, kurie nori silpninti Lietuvą, ar atsitiktinai į valdžią patekę bepročiai? Retorinis klausimas, ypač, kai pamatai, kad pastangų suvaldyti infliaciją ir kylančias kainas – nulis. Tarsi to nė nebūtų.

P.S balsavimas dėl partnerystės įstatymo išbraukimo iš Seimo sesijos darbų programos nusikėlė į antradienį, nes buvo paimta pertrauka“, – rašė ji.