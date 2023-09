Prie kultinės laidos vairo stojantis dizaineris: „Vestuvinė suknelė nėra tik drabužis“

Vestuvių ceremonijos ir šventės planavimas – ilgai trunkantis ir atsakingas procesas. Ir nors simbolinių detalių jame daug, vienu pagrindinių akcentų, į kurį didžiąją dieną nukrypsta susirinkusiųjų akys, tampa nuotakos suknelė. Milijonus žiūrovų visame pasaulyje pritraukianti laida „Suknelei – taip“ (angl. Say Yes to the Dress) sugrįžta su nauju vedėju – prie jos vairo stoja mados dizaineris Tan France.