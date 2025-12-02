Praėjus daugybei metų Dangė išklojo tiesą, kodėl paliko „Kelias į žvaigždes“: štai kokia tiesa

Lapkričio 16-ąją Dangė minėjo savo 42-ąjį gimtadienį, o šia proga kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt. Pokalbio metu atlikėja prasitarė, kodėl prieš daug metų savo noru paliko legendinį realybės šou.
„2005 metais, kai dalyvavau šiame realybės šou, aš pati palikau projektą. Man buvo tikrai sunku ten išbūti, nors komanda labai stengėsi ir tuo metu darė viską, kad likčiau ir eičiau į priekį. Deja, būdama jaunas žmogus, be patirties ir šiandieninio suvokimo, kokios galimybės man duodamos, kokie platūs keliai atsiveria karjeros atžvilgiu, tuo nepasinaudojau. Visko pati atsisakiau, išėjau“, – prisiminė ji.
Tačiau kai šiemet D. Miniauskaitė sulaukė organizatorių skambučio su pasiūlymu dalyvauti „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ ture, ji neturėjo jokių abejonių, kad šįkart tokios galimybės nepraleis.
„Kai sulaukiau skambučio, jo pirmieji žodžiai buvo sudainuoti iš mano kūrybos dainos – „Aš atėjau ir išeinu, nes aš esu žmogus.“ Tai mane labai sujaudino. Šią dainą parašiau projekto metu, ji yra labai emociškai svarbi, palietusi daugybės žmonių širdis – žmonės iki šiol kartoja, kad šis kūrinys – ne tik mano vizitinė kortelė, bet ir hitas bei jų mylimiausia daina.
Esu laiminga dėl visko – kas buvo, yra ir kas dar tik laukia. Dar kartą labai dėkoju prodiuseriams bei rengėjams, kurie tuo metu manimi patikėjo, vertino kaip kūrybišką žmogų ir kad šiandien vėl draugaujame – nors ir trumpam, bet taip sentimentaliai ir gražiai“, – pasidžiaugė D. Miniauskaitė.
Primename, kad lapkričio 28-osios vakarą Klaipėdoje įvyko nostalgiškiausias metų koncertas, nuo pirmų akimirkų ant kojų pakėlęs visą „Švyturio“ areną. Čia buvo švenčiamas beprotiškai populiaraus, pirmojo Lietuvos istorijoje muzikinio realybės šou „Kelias į žvaigždes“ 20-metis. O kartu ir šou sumanytojo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienis.
Vakaro metu geriausias savo dainas atliko Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Publika šokti pakilo jau pirmosios dainos ir kiekvieną mintinai dainavo drauge su scenoje šventę kūrusiais savo herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną su realybės šou dalyviais sugrįžo ir „Tina dance“ šokėjos.
Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Šaltinis:
tv3.lt
