Prabilo per mišias žuvusio kunigo artimieji: iš jų – reikalavimas

Po kunigo mirties jo šeima pareikalavo ištirti įvykio aplinkybes.
Prakalbo artimieji
Ekvadoro leidinio „Extra“ duomenimis, kunigo Patricio Sánchez Molinari artimieji siekia išsiaiškinti, kodėl per šv. Mišias ant dvasininko užkrito kryžius ir ar dėl jo žūties galėtų būti kam nors pareikšti kaltinimai.
Kunigo giminaitis Patricio Leónas apie tai prabilo Kuenkoje, gimtajame dvasininko mieste, kur artimieji susirinko atsisveikinti su velioniu.
„Galbūt tokia buvo Dievo valia, tačiau Gvajakilyje turėtų būti pradėtas tyrimas“, – žurnalistams sakė P. Leónas.
Jis taip pat kėlė klausimų dėl aplinkybių, kuriomis kryžius nukrito kunigui ant galvos per religines apeigas.
Pirminį įvykio vertinimą atlikusi Ekvadoro nacionalinė policija dvasininko mirtį priskyrė nelaimingam atsitikimui ir nurodė, kad ją lėmė stiprus smūgis.
Tačiau leidinio „El Comercio“ kalbinti specialistai mano, kad prokurorai turėtų įvertinti, ar tragedija negalėjo įvykti dėl kieno nors neatsargumo.
Anot jų, būtina patikrinti kryžiaus tvirtinimo detales, išsiaiškinti, kaip jis buvo sumontuotas, ir nustatyti, ar buvo imtasi pakankamų saugumo priemonių.
Primename, kad nelaimė įvyko spalio 17-osios vakarą Gvajakilio mieste, Perpetuo Socorro bažnyčioje. Kunigas Patricio Alfredo Sánchez Molinari tuo metu laikė mišias ir kreipėsi į susirinkusius tikinčiuosius.
Kaip praneša užsienio žiniasklaida, vaizdo įraše matyti, kaip nuo sienos už kunigo atsikabina, regis, sunkus medinis kryžius ir krenta tiesiai jam ant galvos.
Netrukus bažnyčioje pasigirdo tikinčiųjų šauksmai. Viena moteris maldavo kviesti greitąją medicinos pagalbą: „Tėve, tėve... kvieskite greitąją!“
Į bažnyčią atvykusios skubiosios pagalbos tarnybos kunigą paskelbė mirusiu įvykio vietoje.
Plinta pranašiški jo žodžiai
Aukojant mišias kunigas ragino tikinčiuosius nepamiršti Dievo kasdieniame gyvenime ir skirti jam daugiau dėmesio, skelbė eluniverso.com.
„Savo gyvenime kartais neskiriame Dievui pakankamai laiko ir erdvės“, – sakė jis.
Dvasininkas pabrėžė, kad Dievas turėtų būti svarbesnis už materialius dalykus, darbą ar kasdienius rūpesčius.
„Tegul Dievas būna pirmoje vietoje – pirmiau už pinigus, darbą, mūsų šeimos ir namų veiklas“, – kalbėjo kunigas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad žmonės neretai valandų valandas praleidžia prie telefonų, žiūrėdami serialus, filmus ar užsiimdami kita veikla, tačiau per dieną taip ir neprisimena Viešpaties.
„Vieną dieną visi, kurie čia esame, taip pat mirsime“, – ištarė kunigas.
Šie jo žodžiai po tragedijos įgavo ypatingą prasmę. Dvasininkas tęsė mintį, kad laikas, kurį žmonės skiria įvairiems užsiėmimams, ne visada yra toks prasmingas kaip tas, kurį jie skiria Dievui.
„Kartais laikas, kurį skyrėme tam tikriems dalykams, nėra toks prasmingas kaip laikas, kurį skiriame Dievui“, – susimąstė jis.
Kunigas pabrėžė ir artimųjų svarbą, ragindamas žmones branginti laiką su šeima.
„Kokybiškas laikas, kurį skiriame Dievui, savo broliams, vyrui, žmonai, vaikams ir šeimai, yra geriausiai praleistas laikas“, – sakė Patricio Sánchez Molinari.
Savo pamokslą jis užbaigė dar kartą primindamas Evangelijos žodžius ir ragindamas tikinčiuosius kasdienybėje nepamiršti Dievo.
„Dievui skirkime tą laiką, tą erdvę ir tegul Jis visada būna kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Tegul Dievas lydi mus, padeda mums visą šią savaitę ir laimina visus mūsų darbus“, – kalbėjo dvasininkas.
Kunigą prisiminė kaip atsidavusį bendruomenei
Apie Patricio Alfredo Sánchez Molinari mirtį pranešė Gvajakilio arkivyskupija. Dvasininkas priklausė redemptoristų kongregacijai – katalikų vienuolijai, kurios veikla apima misionierišką darbą ir pagalbą skurstantiesiems bei socialiai pažeidžiamoms bendruomenėms.
Prieš pradėdamas tarnauti Perpetuo Socorro bažnyčioje Gvajakilyje, kunigas dirbo San Lorenzo parapijoje Vinceso mieste.
Buvusi jo parapija taip pat pagerbė mirusį dvasininką, prisimindama jo atsidavimą ir meilę bendruomenei.
„Pranešame, kad mūsų mylimas kunigas Patricio Alfredo Sánchez Molinari, tarnavęs Perpetuo Socorro bažnyčios klebonu, iškeliavo į Tėvo namus, kad džiaugtųsi Jo artumu ir šlove“, – skelbė arkivyskupija.
Pranešime taip pat išreikšta malda už kunigo amžinąjį atilsį.
Kol kas nėra žinoma, dėl kokios priežasties kryžius atsikabino nuo sienos ir nukrito.
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