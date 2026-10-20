Nufilmuota, kaip per mišias kunigą mirtinai sužalojo ant jo užkritęs kryžius

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
53-ejų katalikų kunigas Patricijus Sanchezas dar nežinojo, kad tai bus paskutinės jo aukojamos mišios. Ekvadoro ekonominės sostinės ir didžiausio miesto Gvajakilio vienoje iš bažnyčių tarnavęs dvasininkas vos prieš dvi dienas minėjo 21 metus kunigystės.
Tikintiesiems kunigas dar spėjo pasakyti pamokslą, kuriame, kaip tyčia, prasitarė apie visų laukiančią mirtį.
„Brangūs broliai ir seserys, vieną dieną visi čia esantys taip pat mirsime“, – sakė jis.
Kryžius užmušė kunigą
Po kelių minučių sunkus medinis kryžius staiga atsikabino nuo sienos ir visu pagreičiu krito žemyn.
Kryžius mirtinai užmušė kunigą. Netrukus bažnyčioje buvusios tikinčiosios puolė prie kritusio kunigo ir ėmė raudoti. Tragišką incidentą užfiksavo telefonas, kuris tiesiogiai transliavo mišias tikintiesiems per feisbuką.
Policija pradėjo kunigo žūties tyrimą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.