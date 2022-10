„Power Hit Radio“ laidų vedėjai – apie didžiausius kuriozus eteryje ir tai, ko neturėtų išgirsti klausytojai

Rokas taps kapitono Marijono Mikutavičiaus komandos draugu, o Laurynas – Manto Katlerio.

Radijas, kuriame Laurynas ir Rokas darbo dienomis veda laidą „Power hitai“, garsėja ne tik geriausia šokių muzika, bet ir nesibaigiančiais išbandymais, abipuse meile su klausytojais ir nuolatinėmis, beprotiškomis istorijomis.

Žaidimui prasidėjus, klausimų tema apie „Nenumatytus įvykius“, L. Matoniui primins vieną iš tokių. „Kartą klausytojas mums yra paskambinęs net po avarijos. Pasakė, kad šiuo metu važiuoja be vieno rato, bet vis tiek norėtų su mumis sužaisti žaidimą“, – iš tiesų neįtikėtiną situaciją atpasakos Laurynas.

Tačiau patys kai kurias radijuje verdančio gyvenimo detales Laurynas ir Rokas vis dėlto norėtų nuslėpti…

„Daug įdomių dalykų, neskirtų eteriui, nutinka per reklaminę pauzę. Mūsų gerbiamas direktorius Saulius Baniulis norėtų, kad studijoje net ir per reklamas būtų įjungti mikrofonai, bet mes to nenorime… Kitaip žmonės tikrai išgirstų dalykų, kurių išgirsti nereikėtų“, – juoksis pasakodamas L. Matonis.

Viso žaidimo metu M. Katleris ir L. Matonis džiaugsis puikia tarpusavio chemija – ši komanda tikins radusi sėkmės receptą, kaip į kuo įmanoma daugiau klausimų atsakyti teisingai. „Supratau, kad esu kaip vairavimo instruktorius – įsikišu tik tada, kai Laurynas su kažkuo nesusitvarko. Šiaip manęs šiame žaidime beveik nereikia – jis renkasi temas, pats atsako… Aš jau galiu skaityti laikraštį“, – sakys komandos draugu besidžiaugiantis kapitonas.

Prie tokio šios komandos susižaidimo bus prisidėję ir tai, kad juos sieja nemažai panašių detalių. „Mes abu laisvalaikiu važinėjame motoroleriais ir sau apsimetame, kad sportuojame“, – sakys Laurynas, o vėliau pridės, kad net ir jų trenerė – ta pati mergina.

Tiesa, Mantas treniruotes prisipažins apleidęs. O štai Laurynas turi išsikėlęs aiškų tikslą, kuriuo pasidalins ir su visais laidos žiūrovais. „Šiuo metu aš priėmiau iššūkį – iki Kalėdų numesti kuo daugiau kilogramų. Tai būtų didžiausias mano prizas“, – atviraus jis, o žiūrovai tokį jo siekį palydės plojimais.

Šiai komandai ant kulnų nuolatos lips priešininkai, Rokas ir Marijonas. Jie ims nagrinėti vyrų ir moterų skirtumus. „Logika tokia, kad vyrai verkia rečiau, bet kai prapliumpa – iškart kibiras ašarų“, – savo pastebėjimu dalinsis M. Mikutavičius.

Taip pat kartu su Roku komandos kapitonas bus įsitikinęs, kad moterys kur kas geriau nei vyrai geba toleruoti skausmą.

„Jei vyras gimdytų, jis tikrai mirtų (juokiasi). Bet jeigu liktų gyvas, jis visą gyvenimą visur pasakotų, kaip gimdė: „Tu neįsivaizduoji, seni, ką aš turėjau iškęsti…“. O moterys? Pagimdė ir daro tai dar kartą!“ – moterų stiprybe stebėsis M. Mikutavičius, tačiau ar į suktą klausimą apie vyrus ir moteris komandai pavyks atsakyti teisingai?

Žaidimas „galvOK“ su „Power Hit Radio“ duetu – jau šį vakarą, 19.30 val. per TV3!