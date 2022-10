„Power Hit Radio“ vedėjas Rokas Lukošaitis – apie darbą radijuje, renginių vedimą ir nuotakos iškrėstą kuriozą: gyvenime nebuvau to matęs

Naujienų portalui tv3.lt R. Lukošaitis prabilo ne tik apie darbą radijuje, tačiau ir kitą savo mylimą sritį.

Darbas „Power Hit Radio“

Rokas dirba ne tik radijuje, tačiau yra ir renginių vedėjas. Pasak jo, dirbti kelis darbus nėra sudėtinga: „Visas veiklas, kurios iš tikrųjų tau patinka, neturėtų būti sunku suderinti. Taip, esu renginių vedėjas, prijaučiu kompiuteriniams žaidimams, aktyviam sportui ir laisvalaikiui. Tiesą pasakius, atrasti laiko viskam nėra taip sudėtinga – tereikia teisingai dėlioti prioritetus.“

Tiesa, dirbti tiesioginiame eteryje – iššūkis nelengvas, o tam pritaria ir pats pašnekovas. „Dirbti tiesioginiame eteryje yra iššūkis, tačiau tuo pačiu ir taip žymiai smagiau. Tokiu būdu mes turime galimybę palaikyti ir tiesioginį kontaktą su klausytoju, ypač jeigu diskutuojame tam tikra tema. Tačiau spaudimo ar įtampos tikrai nejaučiu. Nelabai jos išvis kažkada jaučiau. Nuo pat pirmų dienų jaučiausi gan ramiai“, – atskleidė jis.

Paklaustas, kokių kuriozų yra nutikę tiesioginio eterio metu, Rokas juokėsi, kad kartą klausytojas nusikeikė ir laidos vedėjams teko nedelsiant imtis veiksmų: „Yra buvęs atvejis, kai mums žaidžiant žaidimą „BE RAIDĖS“, kuris vyksta kasdien 11:00, vienas iš klausytojų ištarė keiksmažodį iš „b“ raidės, visiškai pats to nepajautęs. Mes tuo tarpu turėjome akimirksniu sureaguoti ir kažkaip jam atsakyti, bet problemų irgi dėl to nekilo. Gražiai sudrausminome, šiek tiek pasijuokėme ir tiek. Vėliau ir pats klausytojas atsiprašė. Viskas tiesiog įvyko per didelį jaudulį ir adrenaliną, žaidžiant žaidimą.“

Rokas eterio metu neieško žodžio kišenėje ir mėgsta pajuokauti, tačiau pats tikina, kad „linksmesnių plaučių“ yra jo kolega Laurynas.

„Aš save laikyčiau gal kiek tuo santūresniu, bet gal mūsų duetas tuo ir įdomus. Kita vertus, negalėčiau pasakyti, kad eteryje vaidinčiau ar turėčiau kažkokį vaidmenį – koks esu eteryje, toks esu ir realybėje. Nenoriu vaidinti, o ir nelabai turiu tam tikslo. Ko gero, kad tiesiog pavargčiau kasdien kažką „primetinėdamas“, – tikino pašnekovas.

Renginių vedimas ir kuriozai

R. Lukošaitis taip pat veda ir įvairius renginius. Pasak jo, visai neseniai įvyko ir kuriozinė situacija: „Nesenai vedžiau vieną konferenciją, kurios metu, bevykstant prezentacijai, dingo visame pastate elektra. Ko gero, jog įvyko „trumpas jungimas“. Tai būtent tuo metu galvojau, kad viskas, renginys bus baigtas, bet visa techninė komanda labai greitai sutvarkė problemą. Buvo smagu visiems.“

Tiesa, kartą vaikinas buvo vestuvių vedėjas, kurių metu nuotaka pasielgė spontaniškai ir tėškė savo vyrui tortą į veidą. „Ko gero, jog labiausiai nustebino vienos vestuvės, kur visiškai neplanuotai jaunoji nusprendė tėkšti tortą savo vyrui į veidą, o vėliau jis atsakė tuo pačiu. Niekada gyvenime nebuvau matęs tokio dalyko, o ypač tada, kai tai įvyksta visiškai spontaniškai. Juokėmės visi iki ašarų, buvo nerealiai smagu“, – prisiminimais dalijosi jis.

Paklaustas, kurioje veikloje jis labiau realizuoja save, Rokas tikino, kad tiek darbas radijuje, tiek renginių vedimas – neatsiejamos jo gyvenimo sritys.

„Manau, kad abi veiklos labai papildo vieną kitą. Man tiesiog patinka suteikti publikai teigiamas emocijas, praskaidrinti ar pagerinti jų esamą dieną ar šventę. Tiek vienu, tiek kitu atveju tą galiu daryti. Abi veiklas labai mėgstu, tikrai“, – sakė jis.

