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Populiariuose serialuose išgarsėjusiam aktoriui – rimti nemalonumai: sės už grotų

2026-09-18 20:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 20:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aktorius Bobb'e J. Thompsonas, geriausiai žinomas iš filmų ir serialų „Role Models“ bei „That's So Raven“, nuteistas 30 mėnesių kalėjimo. Buvusi vaikų žvaigždė pripažino kaltę dėl federalinio kaltinimo, susijusio su neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, nuotr. tv3 fotokoliažo)

Aktorius Bobb'e J. Thompsonas, geriausiai žinomas iš filmų ir serialų „Role Models“ bei „That's So Raven“, nuteistas 30 mėnesių kalėjimo. Buvusi vaikų žvaigždė pripažino kaltę dėl federalinio kaltinimo, susijusio su neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu.

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Ketvirtadienį Ajovos valstijos federalinis teisėjas 30-mečiui aktoriui skyrė dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausmę. B. J. Thompsonas savo kaltę oficialiai pripažino dar balandį, rašė Unilad.

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Atlikęs laisvės atėmimo bausmę, B. J. Thompsonas dar trejus metus bus prižiūrimas teisėsaugos institucijų.

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Įkliuvo policijai

Teisinės B. J. Thompsono problemos prasidėjo po incidento, įvykusio beveik prieš metus. Teisėsaugos pareigūnai sustabdė aktoriaus automobilį Ajovos greitkelyje, kai šis važiavo maždaug 104 mylių per valandą (apie 167 km/val.) greičiu ruože, kuriame leistinas greitis siekė 70 mylių per valandą (apie 113 km/val.).

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Sustabdę automobilį pareigūnai apieškojo jame buvusius B. J. Thompsono asmeninius daiktus. Tyrėjai aptiko kelias legaliai veikiančioje kanapių parduotuvėje įsigytos marihuanos pakuotes ir užtaisytą pistoletą.

Vėliau atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad ginklas anksčiau buvo pavogtas iš automobilio Kanzas Sityje, Misūrio valstijoje.

Kadangi B. J. Thompsonas jau anksčiau buvo teistas už sunkius nusikaltimus, pagal JAV federalinius įstatymus jam buvo draudžiama turėti šaunamųjų ginklų ar šaudmenų. Dėl to bylą perėmė federaliniai prokurorai ir aktoriui buvo pareikšti kaltinimai.

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Prokuratūros dokumentuose nurodoma, kad B. J. Thompsono kriminalinėje istorijoje yra ir 2022 metais priimtas nuosprendis dėl fizinio smurto, sukėlusio sunkų kūno sužalojimą, užpuolimo bei draudžiamo šaunamojo ginklo laikymo.

Šiuo metu aktorius yra laikomas JAV maršalų tarnybos žinioje. Laukiama, kol bus paskirta Federalinio kalėjimų biuro įstaiga, į kurią jis bus perkeltas atlikti bausmės.

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Išgarsėjo dar vaikystėje

B. J. Thompsonas išgarsėjo dar 2000-ųjų pradžioje, kai aktyviai vaidino būdamas vaikas. Vienas žinomiausių jo vaidmenų – kandus kaimynas Stenlis populiariame „Disney Channel“ seriale „That's So Raven“, kuriame jis pasirodė ne vieną sezoną.

Aktorius taip pat vaidino NBC seriale „The Tracy Morgan Show“, o 2008 metais pasirodė komedijoje „Role Models“, kur įkūnijo Ronnie Shieldsą. Filme jis vaidino kartu su Pauliumi Ruddu ir Seannu Williamu Scottu.

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Per savo karjerą B. J. Thompsonas taip pat ne kartą pasirodė tokiuose serialuose ir televizijos projektuose kaip „30 Rock“, „Wild 'N Out“ bei „House of Payne“. Jo balsą buvo galima išgirsti ir animaciniuose projektuose „Shark Tale“ bei „The Boondocks“.

Pastaraisiais metais aktoriaus pasirodymai ekrane tapo gerokai retesni, o jo vardas vis dažniau žiniasklaidoje buvo minimas dėl teisinių problemų.

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