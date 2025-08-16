Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Po Trumpo ir Putino susutikimo tvirtai pasisakė Stano: įžvelgė ironiją

2025-08-16 15:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 15:14

Rugpjūčio 15 d. įvykęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje sukėlė daug diskusijų. Visuomenėje netyla pasipiktinimas, apie kurį pasisako garsūs žmonės.

Stano pasisakė apie Trumpo ir Putino susitikimą Aliaskoje (nuotr. BNS ir nuotr. SCANPIX)

24

Vienas tokių – dažnai savo nuomonę socialinėje erdvėje reiškiantis atlikėjas Stano. Apie vykusį Trumpo ir Putino susitikimą, mintimis jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Šiuo atveju, jis įžvelgė ironiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei koks nors įsivaizduojamas žmogus šį rytą atsibustų po trejų metų miego ir pasižiūrėtų Trumpo ir Putino susitikimo video, nesuvoktų absoliučiai nieko. Visiškai neįmanoma suprasti, kokiu tikslu jie apskritai susitiko. Atrodo jiedu dalyvavo dviejose skirtingose susitikimuose. Putino žinutė – karas niekada nesibaigs, nes jis niekada nesibaigs. Trumpo žinutė – yra žinių, kad jokių žinių nėra. Taigi, bandant suprasti kas įvyko, reikia nepamiršti fakto, kad neįvyko absoliučiai nieko. Bet visas svietas pamatė, kaip kruviniausias šių laikų diktatorius glebesčiuojasi su „pasaulinės demokratijos garantu“, – rašė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Wahahahahaaaaa......
Wahahahahaaaaa......
2025-08-16 15:22
TAIP!!! Va tiktai šito pasisakymo trūko... Na pagaliau strano iš kažkokio g-taško, įvertino dviejų supervalstybių lyderių susitikimą.
Atsakyti
trampas
trampas
2025-08-16 15:29
Didziausia vakar dienos klaida pasaulyje,kad nepakviete i susitikima Stano,butu seniai viskas isspresta.O jei rimtai,tai visiskai nesuprantama ko tas Pilypas lenda is kanapiu
Atsakyti
TV3 Skaitytojas
TV3 Skaitytojas
2025-08-16 15:39
Būtų smagu Maybacho nuomonę irgi išgirsti
Atsakyti
