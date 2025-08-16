Po Trumpo ir Putino susutikimo tvirtai pasisakė Stano: įžvelgė ironiją

Vienas tokių – dažnai savo nuomonę socialinėje erdvėje reiškiantis atlikėjas Stano. Apie vykusį Trumpo ir Putino susitikimą, mintimis jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Šiuo atveju, jis įžvelgė ironiją.
„Jei koks nors įsivaizduojamas žmogus šį rytą atsibustų po trejų metų miego ir pasižiūrėtų Trumpo ir Putino susitikimo video, nesuvoktų absoliučiai nieko. Visiškai neįmanoma suprasti, kokiu tikslu jie apskritai susitiko. Atrodo jiedu dalyvavo dviejose skirtingose susitikimuose. Putino žinutė – karas niekada nesibaigs, nes jis niekada nesibaigs. Trumpo žinutė – yra žinių, kad jokių žinių nėra. Taigi, bandant suprasti kas įvyko, reikia nepamiršti fakto, kad neįvyko absoliučiai nieko. Bet visas svietas pamatė, kaip kruviniausias šių laikų diktatorius glebesčiuojasi su „pasaulinės demokratijos garantu“, – rašė jis.
