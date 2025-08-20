Siūloma ratifikuoti Lietuvos ir Saudo Arabijos susitarimą dėl oro susisiekimo

Dėl to turės galutinai apsispręsti Seimas.
„Susitarimas prisidėtų prie reguliariųjų skrydžių geografijos plėtros bei dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo“, – sakoma ministerijos išvadoje Vyriausybei.
Viceministras Roderikas Žiobakas BNS anksčiau teigė, kad šis susitarimas – svarbus žingsnis stiprinant šalių bendradarbiavimą susisiekimo srityje.
Dvišalis susitarimas pasirašytas 2024 metų gruodį Rijade.
