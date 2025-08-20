Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūloma ratifikuoti Lietuvos ir Saudo Arabijos susitarimą dėl oro susisiekimo

2025-08-20 13:53 / šaltinis: BNS
2025-08-20 13:53

Vyriausybė trečiadienį pasiūlė ratifikuoti Lietuvos ir Saudo Arabijos susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant plėtoti dvišalį bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas reguliariems skrydžiams.

Susisiekimo ministerijos viceministras Roderikas Žiobakas (nuotr. asm. archyvo)

Vyriausybė trečiadienį pasiūlė ratifikuoti Lietuvos ir Saudo Arabijos susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant plėtoti dvišalį bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas reguliariems skrydžiams.

0

Dėl to turės galutinai apsispręsti Seimas. 

„Susitarimas prisidėtų prie reguliariųjų skrydžių geografijos plėtros bei dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo“, – sakoma ministerijos išvadoje Vyriausybei. 

Viceministras Roderikas Žiobakas BNS anksčiau teigė, kad šis susitarimas – svarbus žingsnis stiprinant šalių bendradarbiavimą susisiekimo srityje.

Dvišalis susitarimas pasirašytas 2024 metų gruodį Rijade.  

