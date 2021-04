Po teismo sprendimo Gurevičiūtė neslėpė apmaudo: „Padarysiu viską, kas yra mano galioje, kad to pasiekčiau“

Vaikinas pasišaipė iš G.Gurevičiūtės nuomonės, o ši jį padavė į teismą. Savo žingsnį ji pagrindė tuo, kad ši esą nėra viešas žmogus, todėl naudoti atvaizdą be jos sutikimo negalima.

Esą vaikinas panaudojo ir viešai paskelbė jos atvaizdą socialiniame tinkle, pažeidė jos teisę į atvaizdą bei prašė uždrausti jam bet kokiu būdu demonstruoti, skelbti, spausdinti ar kitaip naudoti jos atvaizdą be sutikimo. Be to, laidų vedėja prašė priteisti iš P. Mikolaičio patirtas 771,71 euro dydžio bylinėjimosi išlaidas.

Tiesa, P.Mikolaitis bylą laimėjo, teismas netenkino G.Gurevičiūtės prašymo. Po šių žinių „influencerė“ viešai neslėpė apmaudo.

„Niekas neturėtų kito vadinti „aborto liekana“, net jei yra prisidengiama menine satyra. Patyčios yra šių laikų socialinis maras, kuris pastaruoju metu Lietuvoje pasiekė neregėtas aukštumas. Turime visą eilę naujai gimusių „influencerių“, renginių, radio bei TV laidų vedėjų, kurie savo sekėjų gretas subūrė ir populiarumą užsiaugino tyčiodamiesi iš kitų žmonių. Man nesuvokiama, kokią socialinę atsakomybę deklaruoja prekės ženklai, pasirinkdami šiuos žmones juos atstovauti.

Aš esu prieš patyčias. Neatsakau tuo pačiu net tuomet, kai jos nukreiptos į mane. Manau, kad patyčioms Lietuvoje turi ateiti galas ir padarysiu viską, kas yra mano galioje, kad to pasiekčiau. Gyvename teisinėje valstybėje, todėl savo garbę ir orumą nusprendžiau ginti pasitelkdama teisine pagalba. Tai, kad esu matomas žmogus, niekam nesuteikia teisės manęs įžeidinėti, tyčiotis ar kitaip žeminti mano garbes bei orumo. Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje prieš P.M. neabejotinai skusiu. Tikiu, kad Lietuvoje vadovaujamasi sveiku protu ir įstatymais“, – socialiniuose tinkluose rašė moteris.

Primename, kad teismui G.Gurevičiūtė nurodė, kad P. Mikolaitis ją viešai pavadino „aborto liekana“ (epitetu, kuris visuomenėje turi ypač neigiamą reikšmę). Pabrėžė, kad tokiu poelgiu Paul de Miko siekė ją pažeminti, sumenkinti ir įžeisti.

Tuo tarpu Paul de Miko nesutinka su „influencere“ ir teigė, kad moters jokiais epitetais nevadino, o tik norėjo atkreipti dėmesį į jos viešai skelbiamus įrašus socialinėje erdvėje, kurie gali būti dezinformuojami ir žalingi siaučiant pasaulinei pandemijai. Taip pat, P.Mikolaičio teigimu, G.Gurevičiūtė yra viešas asmuo, aiškindamas tuo, kad moteris yra „influencerė“, ją seka dešimtys tūkstančių žmonių, yra laidos vedėja, todėl plačiai skelbia informaciją visuomenei.

Vilniaus regiono apylinkės teismas priėmė sprendimą ir paskelbė, kad G.Gurevičiūtės ieškinys yra nepagrįstas ir moteris įpareigota padengti P.Mikolaičiui, samdžiusiam advokatą, teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas (1815 Eur). Taip pat Paul de Miko pavyko įrodyti, kad laidų vedėja yra viešas asmuo, pagal Europos Sąjungos autorinių teisių įstatymą yra leidžiama naudoti jos atvaizdą.

Teismo nuosprendį išgirdusi G.Gurevičiūtė per 30 dienų jį dar gali apskųsti.