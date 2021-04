Gurevičiūtės ir Paul de Miko kivirčas pasiekė teismą: teks susimokėti

Vaikinas pasišaipė iš G.Gurevičiūtės nuomonės, o ši jį padavė į teismą. Savo žingsnį ji pagrindė tuo, kad ši esą nėra viešas žmogus, todėl naudoti atvaizdą be jos sutikimo negalima.

Esą vaikinas panaudojo ir viešai paskelbė jos atvaizdą socialiniame tinkle, pažeidė jos teisę į atvaizdą bei prašė uždrausti jam bet kokiu būdu demonstruoti, skelbti, spausdinti ar kitaip naudoti jos atvaizdą be sutikimo. Be to, laidų vedėja prašė priteisti iš P. Mikolaičio patirtas 771,71 euro dydžio bylinėjimosi išlaidas.

Taip pat teismui G.Gurevičiūtė nurodė, kad P. Mikolaitis ją viešai pavadino „aborto liekana“ (epitetu, kuris visuomenėje turi ypač neigiamą reikšmę). Pabrėžė, kad tokiu poelgiu Paul de Miko siekė ją pažeminti, sumenkinti ir įžeisti.

Tuo tarpu Paul de Miko nesutinka su „influencere“ ir teigė, kad moters jokiais epitetais nevadino, o tik norėjo atkreipti dėmesį į jos viešai skelbiamus įrašus socialinėje erdvėje, kurie gali būti dezinformuojami ir žalingi siaučiant pasaulinei pandemijai. Taip pat, P.Mikolaičio teigimu, G.Gurevičiūtė yra viešas asmuo, aiškindamas tuo, kad moteris yra „influencerė“, ją seka dešimtys tūkstančių žmonių, yra laidos vedėja, todėl plačiai skelbia informaciją visuomenei.

Vilniaus regiono apylinkės teismas priėmė sprendimą ir paskelbė, kad G.Gurevičiūtės ieškinys yra nepagrįstas ir moteris įpareigota padengti P.Mikolaičiui, samdžiusiam advokatą, teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas (1815 Eur). Taip pat Paul de Miko pavyko įrodyti, kad laidų vedėja yra viešas asmuo, pagal Europos Sąjungos autorinių teisių įstatymą yra leidžiama naudoti jos atvaizdą.

Teismo nuosprendį išgirdusi G.Gurevičiūtė per 30 dienų jį dar gali apskųsti.