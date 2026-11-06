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Po garsaus 53-ejų aktoriaus mirties paaiškėjo 1 skaudi detalė

2026-11-06 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 14:25
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2026 metų vasarį, būdamas 53-ejų, miręs serialo „Grei anatomija“ („Grey's Anatomy“) aktorius Ericas Dane'as prieš sužinodamas, kad serga amiotrofine lateraline skleroze (ALS), išgirdo visai kitą diagnozę. Apie ilgą kelią ieškant atsakymų ir skaudžius išgyvenimus aktorius atvirai papasakojo prieš mirtį parašytoje autobiografinėje knygoje.

Žvakė, ligoninė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

2026 metų vasarį, būdamas 53-ejų, miręs serialo „Grei anatomija“ („Grey's Anatomy“) aktorius Ericas Dane'as prieš sužinodamas, kad serga amiotrofine lateraline skleroze (ALS), išgirdo visai kitą diagnozę. Apie ilgą kelią ieškant atsakymų ir skaudžius išgyvenimus aktorius atvirai papasakojo prieš mirtį parašytoje autobiografinėje knygoje.

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Lapkričio 3 dieną pasirodžiusioje autobiografinėje knygoje „My Book of Days: A Memoir in Moments“ aktorius atskleidė, kad pirmieji ligos simptomai pasireiškė palaipsniui silpstant dešinei rankai, rašė Unilad.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ericas Dane'as

Diagnozavo ne tą ligą

Iš pradžių jis nesuprato, kas vyksta, todėl kreipėsi į gydytojus, tikėdamasis išsiaiškinti negalavimo priežastį.

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„Pirmiausia apsilankiau pas plaštakos specialistą, kuris nukreipė mane pas kitą tos pačios srities specialistą, o šis – pas neurologą“, – knygoje prisiminė aktorius.

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Pasak jo, ieškant atsakymų teko apsilankyti pas daugybę specialistų ir atlikti įvairius tyrimus.

„Vaikščiojau nuo vieno gydytojo pas kitą, man buvo atlikta daugybė tyrimų, tarp jų ir elektromiografija (EMG)“, – rašė jis.

Galiausiai gydytojai priėjo prie išvados, kad aktorius serga daugiažidinine motorine neuropatija – reta neurologine liga, kurios visiškai išgydyti neįmanoma, tačiau tinkamai gydant galima kontroliuoti jos simptomus.

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Vis dėlto paskirtas gydymas nedavė laukiamų rezultatų, todėl medikams kilo įtarimų, kad tikroji negalavimų priežastis gali būti gerokai sunkesnė liga. Atlikus papildomus tyrimus, E. Dane'ui buvo diagnozuota amiotrofinė lateralinė sklerozė (ALS).

Tai progresuojanti neurodegeneracinė liga, pažeidžianti galvos ir nugaros smegenų motorinius neuronus, atsakingus už valingus raumenų judesius. Ligai progresuojant, silpnėja raumenys, prarandamas gebėjimas judėti, kalbėti, ryti, o vėliau gali sutrikti ir kvėpavimas.

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Šiuo metu ALS išgydyti neįmanoma, nors tam tikri gydymo būdai gali sulėtinti ligos progresavimą ir palengvinti simptomus.

Savo autobiografijoje aktorius šią diagnozę pavadino „mirties nuosprendžiu“, o patirtus išgyvenimus prilygino „siaubo filmui“.

Pirmuosius simptomus palaikė paprastu nuovargiu

Dar 2025 metais laidoje „Good Morning America“ E. Dane'as atskleidė, kad pirmuosius ligos požymius pastebėjo likus maždaug pusantrų metų iki viešo pranešimo apie diagnozę.

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Iš pradžių aktorius manė, kad rankos silpnumą galėjo sukelti pernelyg dažnas naudojimasis mobiliuoju telefonu.

„Pradėjau jausti silpnumą dešinėje rankoje. Iš pradžių tam neteikiau didelės reikšmės. Maniau, kad galbūt tiesiog per daug rašinėju žinutes arba mano ranka pavargo. Tačiau po kelių savaičių pastebėjau, kad situacija šiek tiek pablogėjo“, – pasakojo jis.

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Deja, laikui bėgant aktoriaus sveikatos būklė vis prastėjo. 2025 metų vasarą E. Dane'as atvirai prabilo apie tai, kaip stipriai liga jau buvo paveikusi jo kasdienybę.

„Kairioji mano kūno pusė vis dar funkcionuoja, tačiau dešinioji visiškai nebeveikia. Jaučiu, kad galbūt po poros mėnesių nebegalėsiu naudotis ir kairiąja ranka. Tai verčia labai rimtai susimąstyti“, – tuomet kalbėjo aktorius.

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Paskutines dienas praleido su artimaisiais

Apie E. Dane'o mirtį 2026 metų vasarį pranešė jo atstovai. Aktoriui buvo 53-eji.

„Su didžiuliu liūdesiu pranešame, kad ketvirtadienio popietę, po drąsios kovos su ALS, mirė Ericas Dane'as. Paskutines gyvenimo dienas jis praleido apsuptas artimų draugų, mylimos žmonos, aktorės Rebeccos Gayheart, ir dviejų nuostabių dukterų – Billie bei Georgios, kurios buvo visas jo pasaulis“, – rašyta šeimos išplatintame pranešime.

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Artimieji taip pat pabrėžė, kad net ir susidūręs su sunkia liga aktorius stengėsi padėti kitiems žmonėms, išgyvenantiems panašius sunkumus.

„Kovodamas su ALS, Ericas tapo aktyviu šios ligos žinomumo didinimo ir mokslinių tyrimų rėmėju. Jis buvo pasiryžęs prisidėti prie pokyčių, kurie padėtų kitiems su ta pačia liga susiduriantiems žmonėms.

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Jo labai trūks, o prisiminimai apie jį išliks amžinai. Ericas be galo mylėjo savo gerbėjus ir visada buvo dėkingas už jų meilę bei palaikymą. Šeima prašo gerbti jos privatumą šiuo nepaprastai sunkiu laikotarpiu“, – skelbta pranešime.

E. Dane'as plačiajai auditorijai geriausiai buvo žinomas dėl gydytojo Marko Sloano vaidmens populiariame seriale „Grei anatomija“. Jis taip pat vaidino seriale „Euforija“ („Euphoria“).

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