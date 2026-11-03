Savo odisėją Pietų Amerikoje 1998 metais pradėjęs K. Bushby kelionei turėjo dvi auksines taisykles – nenaudoti jokių transporto priemonių judėjimui į priekį ir negrįžti, kol neįveiks savo iššūkio.
Hale, šiaurės rytų Anglijoje, jį pirmadienį pasitiko iki 1 tūkst. džiūgaujančių žmonių minia, o keliautojas visiems padėkojo už kelyje suteiktą palaikymą.
„Aš to nepadariau vienas“, – sakė jis, sulaukęs Halo merės Maria Coward pagyrimo, ir pridūrė, kad tai buvo „pasaulinės pastangos“.
„Neįsivaizduojate, kiek daug žmonių prie to prisidėjo, kad padėtų mums įveikti kelyje iškilusias kliūtis. Mums teko susidurti su vyriausybėmis, teko atlaikyti pačius sunkiausius iššūkius“, – teigė jis.
Per džiungles ir užšalusį sąsiaurį
Kelyje atgal į gimtąjį miestą jis perėjo visą Amerikos žemyną, užšalusiu Beringo sąsiauriu perėjo iš Aliaskos į Rusiją, o vėliau kirto dalį Vidurinės Azijos bei Europos, eidamas per džiungles, kalnus ir dykumas.
Jam jau sekmadienį plojo žmonės, kai tirštame rūke jis perėjo žymųjį Hamberio tiltą netoli Halo prieš paskutinį etapą link miesto centro ir mamos namų.
57 metų buvusį desantininką, savo daiktus vežusį ant metalinio vežimėlio, pirmadienį oficialiai pasveikino miesto valdžia.
„Tiek daug žmonių stebėjo Karlo epinę kelionę. Mes visi buvome įkvėpti jo dvasios, atkaklumo ir nepalaužiamo ryžto“, – anksčiau teigė M. Coward ir pridūrė, kad miestas „didžiuojasi jo neįtikėtinu pasiekimu“.
Vėlų pirmadienį K. Bushby turėjo susitikti su savo motina Angela, 36 metų sūnumi Adam ir 12 metų anūke, kurios niekada nebuvo matęs.
Kelionę stabdė vizos, krizė ir pandemija
Savo nuotykį jis pradėjo būdamas 29-erių, kai iširo santuoka, o žmona su sūnumi grįžo į Šiaurės Airiją.
Kelionę teko stabdyti kelis kartus, pavyzdžiui, Maskvai atsisakius išduoti vizą. Kliūtimis tapo ir 2008 metų finansų krizė bei koronaviruso pandemija.
Tais laikotarpiais jis sustabdydavo kelionę, dažniausiai apsistodamas bazėje Meksikoje, o išsprendęs problemą tęsdavo žygį tiksliai nuo tos vietos, kurioje buvo sustojęs.
Spalio pradžioje, norėdamas vėl pasiekti JK, jis perplaukė Lamanšo sąsiaurį.
„Geras jausmas po visų šių metų po kojomis jausti JK žemę“, – vėliau pranešime teigė jis ir pridūrė, kad kelionė „nebuvo lengva“.
„Kiekvienas iš mūsų galime pasiekti daugiau, nei kada nors įsivaizduojame“, – pridūrė jis.
Legendinis vokiečių kino kūrėjas Werner Herzog kartu su filmavimo komanda lydi K. Bushby jam grįžtant namo.
Žygį fiksuoja Werner Herzog
W. Herzog kuria pilnametražį dokumentinį filmą apie šią kelionę, pavadintą „Walk of Life“.
Filmo gamybos kompanija rėmė K. Bushby žygį pastaruosius 16 metų, teikdama finansinę ir logistinę pagalbą.
Rugsėjį duodamas interviu naujienų agentūrai AFP iš šiaurės Prancūzijos, K. Bushby išreiškė tam tikrą nerimą dėl grįžimo į įprastesnį gyvenimą JK.
„Turiu pabandyti vėl įsitvirtinti suaugusiųjų pasaulyje“, – sakė jis.
Nuotrauka: Hullian111 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Nuotrauka kadruota.
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