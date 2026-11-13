Plinta širdį veriantys anapilin iškeliavusio Rolando Janavičiaus žodžiai: „Svarbiausia...“

Jo skaudaus likimo fone išsakyti žodžiai šiandien skamba kaip priminimas apie tai, kas gyvenime iš tikrųjų svarbiausia.
Širdį veriantys žodžiai
Vaizdo įraše nuskamba jautrus atlikėjo raginimas, kuris nepalieka abejingų:
„Svarbiausia gyvenime – neprarasti tikėjimo. Stengtis turėti, bent jau palaikyti gerą nuotaiką, šypsotis. Daugiau šypsokitės, brangieji, nes visame tame dar ir liūdėti... Tada žodžių nebėra. Šypsokitės, svarbiausia, šypsokitės.“
Rolando Janavičiaus vardas daugeliui lietuvių siejasi su milžinišku talentu, scena ir neįtikėtinai drąsia kova su sunkia liga. Nors atlikėjas jau iškeliavęs Anapilin, jo paliktas dvasinis palikimas ir toliau šildo širdis.
Šie iš naujo atrasti žodžiai sulaukia didžiulio dėmesio – vartotojai jais dalijasi, rašo palaikymo komentarus ir pripažįsta, kad šis palinkėjimas priverčia sustoti ir permąstyti kasdienius rūpesčius.
Po įrašu žmonės komentavo:
„Kaip miela. Kaip jo trūksta“;
„Kaip tavęs trūksta“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.