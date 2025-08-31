Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešino, kaip dabar atrodo vėžiu sergantis buvęs „Žalgirio“ krepšininkas: sunku atpažinti

2025-08-31 17:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 17:10

Buvusiam Kauno „Žalgirio“ krepšininkui, 33-ejų italui Achille Polonara diagnozuota onkologinė liga – kraujo vėžys. 

4

Iki 2023 metų Kauno „Žalgiryje“ žaidęs krepšininkas pastaruosius metus atstovavo Bolonijos „Virtus“ komandą.

##UArticlesInsert_News_getGallery_112857#

Parodė, kaip atrodo

Achille Polonara žmona Erika paviešino vyro vaizdo įrašą instagrame, kuriame jis sunkiai atpažįstamas. Buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas be plaukų, ypatingai lieknas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše vėžiu sergantis sportininkas žaidė krepšinį su sūnumi.

Prakalbo apie klastingą ligą ir šeimą

„Kovoju ir esu apgaubtas meilės, bet kai sužinojau diagnozę, tai buvo siaubinga“, – atvirame interviu prisipažino sportininkas, kurį davė portalui corriere.it.

Neseniai vyras grįžo namo iš ligoninės. Pasak jo, jausmas buvo neapsakomas: „Nuo tada, kai penktadienį išėjau iš ligoninės, viskas eina tik geryn, jaučiuosi labai stiprus. Vaizdo įrašas su vaikais gimė visai spontaniškai.

Erika man pasakė: palauk, neišlipk iš mašinos. Ir tada jie tiesiog užšoko ant manęs – koks jausmas, po pusantro mėnesio nesimatymo! Kitą rytą pabusti didelėje lovoje buvo nuostabu. Jie išvijo mano žmoną Eriką, nes norėjo miegoti su tėčiu. Mes net nebuvome jiems pasakę, kad aš buvau ligoninėje, mano uošvė atvyko mums padėti, kai Erika būna su manimi.“

Tęsdamas pokalbį apie šeimą, Achille teigė, kad vyriausioji dukra, kuriai netrukus bus penkeri, iš karto suprato, kad kažkas ne taip,

„Mergaitės yra gudresnės. Per vaizdo skambučius iš ligoninės ji iškart pastebėjo, kad man iškrito plaukai. Tada nuėjo pas Eriką supykusi ir pasakė: mama, tu man pamelavai – jei jam iškrito plaukai, vadinasi, tėtis turi rimtą ligą, kaip ir praeitą kartą“, – sakė jis.

Krepšininkui Achille Polonara diagnozuotas kraujo vėžys (nuotr. Instagram)

Užsienio žurnalistas pasiteiravo, kaip jis jautėsi, kai sužinojo apie klastingą ligą: „Iš visiškos tamsos – į bet kokio pobūdžio siaubą, net ir mirties baimę. Sant’Orsola ligoninėje Bolonijoje gydytojams net buvo sunku man tai pranešti. Įeina hematologas ir sako: neturiu gerų žinių. Tada sustoja, tarsi sutrikęs. Ne todėl, kad nežinojo, ką pasakyti, bet todėl, kad norėjo labai atsargiai parinkti žodžius. Pasakysiu tiesiai – kai išgirsti žodį „leukemija“, pasidaro baisu. Tačiau supranti, kokia ji iš tikrųjų sunki, tik pradėjus gydymą.“

Bolonijoje jam atliko visus tyrimus ir kaulų čiulpų biopsiją. Gydytojai tyrė vyro leukemijos tipą – jis laikomas retu, jei žmogus anksčiau nėra gavęs chemoterapijos ar radioterapijos. Achille atveju, kadangi jau buvo gydytas chemoterapija 2023-aisiais dėl sėklidžių vėžio, ši leukemija laikoma dažnesne forma.

„Valensijoje jau buvo prieinamos specialios tabletės, kurios turėtų sumažinti atkryčio riziką ateityje. Bolonijoje jų būtų buvę tik nuo rugsėjo, viskas būtų buvę daug sudėtingiau. Sant’Orsola ligoninės gydytojai mane nukreipė čia“, – kalbėjo jis.

Achille jau pradėjo pirmą chemoterapijos kursą: „Pirmiausia praėjau septynių dienų chemoterapijos kursą – buvau nuolat prijungtas prie lašinių, skysčių, įvairių antibiotikų, nuo pykinimo skirtų vaistų. Po to pradėjau vartoti tas tabletes – jau daugiau nei dvi savaites. Antradienį jas reikės kuriam laikui nutraukti. Nuo rugpjūčio 4 dienos turėčiau pradėti antrą chemoterapijos ciklą, taip pat Valensijoje. Kai jį baigsiu, grįšiu į Boloniją kaulų čiulpų persodinimui Sant’Orsola ligoninėje.“

33-ejų krepšininkui diagnozuotas kraujo vėžys

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, apie žaidėjui diagnozuotą kraujo vėžį pranešė patys Bolonijos komandos atstovai.

Socialiniuose tinkluose pranešta, kad pastarąsias kelias savaites A. Polonara buvo atliekami tyrimai, po kurių paaiškėjo mieloidinės leukemijos diagnozė.

Šiuo metu krepšininkas paguldytas į Bolonijos Sant'Orsola Malpighi ligoninę, kurioje jau pradėtas taikyti specifinis gydymas.

„Visa „Virtus Segafredo Bologna“ šeima palaiko Achille ir jo artimuosius ir linki žaidėjui greitai pasveikti.

FORZA ACHI mes visi esame su tavimi, laukiame tavęs“, – pasidalintame įraše rašė komandos atstovai.

Achille Polonara (nuotr. SCANPIX)

Kraujo vėžys – klastinga liga

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, kraujo vėžys – klastingas, nes jo simptomais gali būti įvairūs sveikatos sutrikimai, pavyzdžui, silpnumas, anemija, prasti kiti kraujo rodikliai, kurie gali būti būdingi įvairiems susirgimams.

Šis vėžys gali būti tiek agresyvus, tiek lėtinis ir svarbu žinoti, kad net ir diagnozavus lėtinį vėžį ne visada skiriamas gydymas.

Anksčiau daugiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo hematologas, onkologas chemoterapeutas Domas Vaitiekus.

Kraujo vėžys gali būti nuo tokio, kurį nustačius net nereikia gydyti ir žmogus gali gyventi normalų ir ilgą gyvenimą, susirgimas netgi ir netrumpina gyvenimo trukmės.

Ir yra tokių kraujo vėžių, kurie yra be galo greitai progresuojantys, be galo pavojingi, ta simptomatika ir visa žmogaus savijauta blogėja labai greitai.

Tokius pacientus reikia gydyti galbūt ne per kelias artimiausias valandas, bet dienas ar savaites, nes kitaip viskas gali pasibaigti labai liūdnai“, – tąkart sakė jis.

Vėžys (nuotr. 123rf.com)

Kraujo vėžio simptomai

Kokie gi gali būti kraujo vėžio simptomai? Jų yra ne vienas ir skirtingiems žmonėms jie gali pasireikšti vis kitaip, tarkime, gali greičiau atsirasti mėlynės, gali būti nustatyta anemija, padidėti limfmazgiai ir t. t.

Aišku ir tai, kad ypač lėtinės leukemijos, kraujo vėžio forma, gali būti pastebėtos reguliariai lankantis pas šeimos gydytoją, kuris stebės, kaip keičiasi kraujo rodikliai ir gali įtarti, kad jų priežastis – vėžinis susirgimas.

Vis tik ūmus kraujo vėžys progresuoja labai greitai ir šiuo atveju gydymas būtinas ir skubiai. Retais atvejais sergant agresyviu kraujo vėžiu yra nustatomi dariniai ir įvairiuose žmogaus organuose.

„Kai kalbame apie ūminę mieloleukemiją, labai retai pasitaiko, kad ji pasireiškia tam tikruose organuose kaip infiltratai, kaip navikai. Esame turėję pacientą, kuriam įtarėme širdies nepankamumą“, – pasakojo gydytojas.

Tik paėmus biopsiją paaiškėjo, kad tai buvo ūminė leukemija, laimė, žmogui buvo parinktas tinkamas gydymas ir vėžį pavyko įveikti.

Ką galime padaryti, kad sumažintume vėžio riziką, kuriame žmogaus gyvenimo etape kraujo vėžio tikimybė padidėja, ar kraujo vėžys turi metastazių ir kur jos atsiranda bei kaip galima kraujo vėžį išgydyti visiškai, kviečiame žiūrėti naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos „YouTube“ kanale.

