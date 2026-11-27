Kaip skelbia Ukrainos naujienų portalas „Focus“, nauja nuotrauka A. Pugačiova pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ istorijose, paskyroje „alla_orfey“.
Nustebino natūralia išvaizda
Naujame kadre 77-erių atlikėja pozavo vilkėdama vasarišką raudoną, baltais taškeliais margintą palaidinę ir užsidėjusi kepuraitę su snapeliu.
Šįkart dainininkė nusprendė atsisakyti makiažo ir parodyti savo natūralumą. Nuotraukoje matyti jos veidą ir kūną puošiančios strazdanos.
Dėmesį patraukė ir atlikėjos veido oda – nuotraukoje nesimato ryškių gilių raukšlių.
Gyvenimą kuria už Rusijos ribų
Primename, kad A. Pugačiova ir humoristas Maksimas Galkinas (50 m.) susituokė 2011 metais. Pora kartu augina du vaikus – sūnų Harį ir dukrą Lizą.
Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, šeima nusprendė palikti Rusiją.
Tokį sprendimą lėmė viešai išsakyta M. Galkino pozicija prieš Rusijos valdžios veiksmus. Sutuoktinio pažiūras palaikė ir A. Pugačiova.
Iš pradžių šeima apsigyveno Izraelyje, o vėliau persikėlė į Kiprą.
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