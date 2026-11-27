„Labai keista, kai ministras pirmininkas pasako, kad ministerijos turi taupyti, ir kitą dieną vos ne du ministrai pasirašo įsakymus dėl antro atlyginimo išmokėjimo. Tai man atrodo labai nesolidžiai statutinių pareigūnų, mokytojų, kultūros darbuotojų poreikių fone“, – penktadienį žurnalistams teigė V. Sinkevičius.
Pasak jo, pirmiausia būtina peržiūrėti pastaraisiais metais išaugusį valstybės aparatą ir ministerijų išlaidas. Demokratų lyderis taip pat pabrėžė, kad reikia grįžti prie mokestinių lengvatų peržiūros, kuriai šįkart pritrūko laiko.
„Pirmiausia, aš manau, mes turime žiūrėti į valstybės aparatą, kuris neproporcingai išsipūtė pastaraisiais metais ir, be jokios abejonės, pasižiūrėti tų pačių ministerijų išlaidas. Pirma, mes kalbame apie valstybės aparato peržiūrėjimą ir lieknėjimą. Antras dalykas, be jokios abejonės, mes turime pasižiūrėti ir grįžti prie to lengvatų klausimo. Tiesiog neužteko laiko“, – kalbėjo jis.
Fiskalinės drausmės planas turi būti rengiamas kartu su verslu
V. Sinkevičiaus teigimu, fiskalinės drausmės planas turi būti rengiamas įtraukiant platesnį visuomenės ratą, ekonomistus, mokslininkus ir verslo atstovus.
„Norėčiau, kad tai būtų tikrai plati diskusija, įtraukianti platesnį visuomenės ratą, išnaudojant mūsų akademinį potencialą, ekonomistus. Pasižiūrint ir į verslo situaciją, galimas investicijas į ekonomiką“, – kalbėjo europarlamentaras.
Jis pabrėžė, kad Lietuva turi sudaryti ilgalaikį planą, kaip iki 2034 metų sugrįžti į fiskalinės drausmės rėmus, kartu įvertinant socialinių išmokų indeksavimą, ekonomikos augimą, investicijas ir gynybos finansavimo poreikius.
„Mes turime sudėlioti planą iki 2034 metų, kaip Lietuva grįžta į pilną fiskalinę drausmę. Lygiai taip pat matydami indeksavimą, matydami poreikius, galimą ekonomikos augimą ir investicijas, galų gale matydami išlaidas gynybai, kur, (…) aš manau, kad (skirti – ELTA) 5 proc. (nuo BVP – ELTA) liks ilgam“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Jo teigimu, fiskalinės drausmės plano pagrindai turėtų atsispindėti jau kitų metų valstybės biudžete, o pats planas turėtų būti pateiktas gegužę.
„Kai mes kalbame apie tą išėjimą į fiskalinės drausmės rėmus, tai faktas, kad pagrindas turės būti sudėliotas jau ateinančių metų biudžete. Jei neklystu, tas planas turės būti pateiktas gegužės mėnesį su tam tikrais žingsniais“, – sakė demokratų lyderis.
ELTA primena, kad penktadienį Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui. Jame numatomas 3,9 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas – 0,1 procentinio punkto didesnis nei pirminiame variante, o prognozuojama valstybės skola nesikeičia ir siekia 48,2 proc. BVP.
Palyginti su pirminiu projektu, planuojamos valstybės biudžeto pajamos kitais metais didėja 23,9 mln. eurų, išlaidos – 66,9 mln. eurų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) lėšas.
Siekdama suvaldyti augantį valstybės biudžeto deficitą ir skolą, Vyriausybė penktadienį taip pat sutarė įpareigoti ministerijas atlikti joms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo bei jų vykdomų funkcijų peržiūrą.