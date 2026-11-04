Paviešino, ką Balyje išdarinėja Dominykas Dirkstys su žinoma lietuve: plinta intriguojantis vaizdo įrašas

Instagrame jis pasidalijo akimirkomis, kuriose užfiksuotas kartu su socialinių tinklų žvaigžde.
Plinta vaizdo įrašas
„Season 3“(liet. „Trečiasis sezonas“), – brūkštelėjo D. Dirkstys prie paviešinto vaizdo įrašo.
Vaizdo įraše matyti, kaip D. Dirkstys, rankose laikydamas gėlių puokštę, laukia pasirodančios Gerdos Bieliauskaitės. Jai atėjus, vyras įteikia gėles, o netrukus jiedu pasibučiuoja.
Primename, kad kiek anksčiau nuomonės formuotoja Gerda Bieliauskaitė socialiniame tinkle pasidalijo susirašinėjimu su žinomu kovotoju, tuo metu buvusiu Oksanos Pikul sužadėtiniu Dominyku Dirksčiu.
Instagramo istorijoje moteris pasidalijo susirašinėjimo ekrano kopija.
„O kažkada ir aš turėjau šansą. O dabar matau, kaip elgiasi su Oksana gražiai ir ten galėjau galbūt būti aš po toksiškų santykių. Oh well. Sėkmės jiems“, – brūkštelėjo ji.
Paviešintame pokalbyje matyti, kad Gerda pasiteiravo kovotojo, kaip jam sekasi.
Netrukus jis atsakė esantis Romoje, kur jo laukė pasaulio čempionatas. Iškart po jo Dominykas planavo skristi į Tailandą ir pakvietė prisijungti Gerdą.
Nepaisant stulbinančio kvietimo, nuomonės formuotoja atsisakė vykti kartu.