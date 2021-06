„Patruliai“ nariai – apie grįžimą į sceną ir naujausią kūrinį: daina sutverta skambėti karščiausiuose vasaros vakarėliuose

Kūrinyje per kraštus taškosi gera nuotaika, kuri puikiai tiks karštojo sezono vakarėliams, rašoma pranešime spaudai.

„Nuostabu, kad gyvenimas vėl įsibėgėja, – sako A. Radzevičius. – Staigiai atšilo oras, žmonės atsigavo, pajūrys vėl pilnas gyvybės. Juozas su šeima Klaipėdoje gyvena nuolat. Šią vasarą ir mes nusprendėme trims mėnesiams kraustytis į Klaipėdą. Kur gimiau, ten grįžau – namo. Fantastinis jausmas.“

Algirdo šeima įsikūrė netoli uostamiesčio simbolio – „Meridiano“. Laivo burės tiesiai už lango ir pajūrio vėjo prisipildžiusi širdis diktuoja ir naujus ritualus. „Ryte – dviračiais prie jūros, pliūkšt. Grįžti namo, tvarkai darbinius reikalus, skaniai pietauji. Vakare su šeimyna ir kompanija vėl prie jūros – saulės palydėti, ar paspirtukais prie kelto… Ir padelį kasdien žaidžiame, – per karantiną įsimylėjau šitą žaidimą iki ausų ir toliau be to negaliu. Žodžiu, kiekviena diena dabar pilna džiaugsmo. Dar nebuvo ryto, kad neprabusčiau geros nuotaikos“, – pasakoja A. Radzevičius.

Kaip tik tokios – krūtinėje netelpančios vasaros nuotaikos kupina ir naujausia „Patrulių“ daina „Meilės vandenynas“ bei jai skirtas vaizdo klipas.

„Daina yra visiškai pietietiška: saulė, pajūrys, daug gerų emocijų. Juokavome, kad dabar madinga turėti bent vieną dainą apie vandenyną, tai ir mes jau tokią turime“, – juokiasi „Patruliai“.

Kur filmuoti „Meilės vandenyno“ klipą, abejonių nekilo: pirmą birželio savaitgalį jie susitiko su kaipėdiečių šokių grupės „Hatora“ merginomis ir surengė saulėtas linksmybes Smiltinės paplūdimyje bei Klaipėdos senamiestyje. Klipą nufilmavo ir sumontavo ilgamečiai atlikėjų bičiuliai – video kūrimo studija „ADLife“.

„Dievas iš viršaus nusišypsojo: filmavimo dieną turėjome daug saulės, mus supo daug jaunų, gražių veidų, kaifavome vieni nuo kitų, visi buvome labai patenkinti bendru darbu“, – pasakoja „Patruliai“.

Vandenynas gerų emocijų atlikėjus užlieja ir dėl to, kad vėl atsidarė koncertinės salės. „Tas laikotarpis be scenos buvo beprotiškai ilgas. Bet dabar labai jaučiasi, kad visi žmonės atkuto – matome pagal koncertų užsakymus. Šią vasarą koncertuosime visoje Lietuvoje ir bent kelis kartus per savaitę – pajūryje“, – džiaugiasi J. Butnorius.

Akivaizdu, kad joks „Patrulių“ koncertas, kaip ir išsiilgti draugų vakarėliai su šokiais, šią vasarą neapsieis be dainos „Meilės vandenynas“. Ar tai bus ir jūsų vasaros hitas?

Išgirskite ir įvertinkite: