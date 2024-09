Pasigirdo spėlionių, kad Baumilą vieną savo žinomiausių dainų skyrė Monikai Liu: „Viskas susideda!”

Į pirmąją šio „Gero vakaro šou“ sezono laidą atvykęs dainininkas Vaidas Baumila nesidrovėjo papasakoti, kaip prasidėjo jau antrą dešimtį skaičiuojanti draugystė su atlikėja Monika Liu.

Susipažino dėl straipsnio

Vaidas profesionalią muzikinę karjerą pradėjo 2004 metais, tuo metu jo sceninis vardas buvo Ozonas. O po metų vaikinas dalyvavo tuo metu populiariame realybės šou „Dangus“.

„Aš jį atlydėjau į „Dangaus“ atranką, buvau jo talismanas“, – pasakojo Monika.

Garsi moteris tuo metu dainavo „Dainų dainelėje“ ir buvo Vaido gerbėja, todėl tai, ką netikėtai perskaitė Klaipėdos dienraštyje, užėmė kvapą:

„Prisimenu močiutė man rodė kažkokį straipsnį: Ozonas nori susipažinti su Monika Liubinaite.“

Laidos vedėja Monika dar iki dabar prisiminė, kad į tokį interviu metu pasakytą sakinį reagavo audringai ir kaipmat susirado Vaidą pažinčių portale.

Atrado netikėtą dainos reikšmę

Garsūs atlikėjai pasakodami apie savo draugystę pabrėžė, kad ji visada buvo platoniška. O laidos vedėjas Justinas Jankevičius iškart įžvelgė sąsają tarp Monikos ir Vaido bei poros Vaido dainoje „Myliu“, nes ten mergina yra iš pajūrio, o vaikinas iš sostinės.

„Kiek kartų per savaitę susitikdavot? – Kartą per savaitę, šeštadieniais, ant Tauro kalno“, – klausė Justinas, mat dainoje pora susitinka tik kartą per savaitę.

Intrigų pažėrė ir pati Monika, kuri dainos pavadinime įžvelgė savo pavardės sutrumpinimą: „Myliu“ gali šifruotis kaip „My Liu“ („Mano Liu“).

„Viskas susideda!” – sušuko Vaidas.

„Myliu” yra apie tave, Monika!” – džiaugėsi Justinas.

„Myliu” yra apie visus”, – pabrėžė Vaidas.

Į kokias dar nepatogias situacijas Monika pastatys Vaidą, sužinokite pažiūrėję aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.