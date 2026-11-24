Verslininkų Tado Burgailos, Gedimino Kvietkausko ir Einaro Gravrock gretas papildė „Kikos“ įkūrėja, verslininkė Janita Janušauskaitė-Plungė ir edukologė, pedagogė bei verslininkė Austėja Landsbergienė.
Didžiausias prašymas per visą projekto Lietuvoje istoriją
Į studiją žengė Matas Stebuliauskas, Tautvydas Vitunskas ir Richardas Olamijulo. Vyrai pristatė sparčiai augantį drabužių verslą „Knockdown Wear“. M. Stebuliauskas pasiūlė rykliams 43 proc. įmonės akcijų už 2 500 000 eurų.
„Keičiame savo klientų stilių, kuriame naujas madas ir kuriame tikrai išskirtinį rinkodaros turinį. Mūsų prekės ženklas yra orientuotas į kovotojus, bet tai nereiškia, kad tai – tik apie kovotojus, kurie kovoja ringe“, – pasakojo M. Stebuliauskas.
T. Vitunskas tikino, kad jų pardavimai kas mėnesį nuosekliai auga – įmonė sulaukia tūkstančio užsakymų per mėnesį. Vyras teigė, kad pinigai keliautų plėtrai į užsienio rinkas, reklamai bei prekių atsargų pildymui.
Atskleidė, kam išleistų dalį prašomos sumos
Tačiau investuotojams kilo susirūpinimas dėl itin didelės prašomos sumos. M. Stebuliauskas atvirai pasakojo, kad 1 mln. eurų keliautų investicijoms, o likusią dalį pasiliktų sau.
„Čia yra daug problemų, (...) jeigu tau kažkas investuoja 2,5 mln., tai investuoja į tave ir tavo verslą. Esant tokiai ambicingai kainai, reikia labai ambicingo įkūrėjo ir ambicingo plano, kaip jis augs“, – sakė E. Gravrockas.
„Išsitraukti iš verslo 1,5 mln. yra labai neblogai – už 1,5 mln. gali Kaune nusipirkti gerą namą. (...) Man nepatinka viena šio pasiūlymo dalis – tas 1,5 mln., kuris bus išleistas geriems automobiliams, kelionėms... Nes man atrodo, kad verslas tokiame augime kiekvieną centą vis dar turi dėti į save“, – sakė T. Burgaila.
Netrukus T. Burgaila pasiteiravo, galbūt vyrai norėtų pakeisti savo pasiūlymą.
„Išsigryninti vis tiek reikia, gyventi reikia, Tadai“, – juokėsi M. Stebuliauskas.
Dalyviai, gavę T. Burgailos pasiūlymą, nusprendė pasvarstyti, tad nuėjo į pokalbių kambarėlį.
Ar sutiks su komandos pasiūlymų bent vienas ryklys?
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.