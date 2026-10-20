Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Vilniaus „Žalgirio“ klubo dalies perėmimo ir įtarimų Venslovaitienei

2026-10-20 15:02 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 15:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prokuratūra nutraukė su Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo dalies perėmimu susijusį ikiteisminį tyrimą, kuriame buvo pareikšti įtarimai buvusiai klubo vadovei Vilmai Venslovaitienei.

Vilma Venslovaitienė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Prokuratūra nutraukė su Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo dalies perėmimu susijusį ikiteisminį tyrimą, kuriame buvo pareikšti įtarimai buvusiai klubo vadovei Vilmai Venslovaitienei.

REKLAMA
0

Pirmasis apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą antradienį pranešė naujienų portalas „15min“.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Prokuratūra nutraukė tyrimą, kuriame buvo pareikšti įtarimai Vilmai Venslovaitienei

Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė BNS patvirtino, kad tyrimas dėl galimo sukčiavimo ir dalininko teisių pirkimo sutarties suklastojimo buvo nutrauktas spalio 15 dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Toks sprendimas priimtas įvertinus ikiteisminio tyrimo duomenis ir konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – nurodė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, prokuratūra konstatavo, kad tarp šalių yra kilęs civilinės teisės sričiai priskirtinas ginčas.

REKLAMA

„Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą akcentuojama, kad baudžiamasis procesas negali būti naudojamas kaip poveikio priemonė sprendžiant tarp asmenų kilusius civilinės teisės sričiai priskirtinus ginčus“, – pažymėjo G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

„15min“ žiniomis, su sprendimu nesutinka Eleonora Kasperūnienė, iš kurios buvo perimta viena klubo dalis, ir dabartinė „Žalgirio“ vadovybė. Suinteresuotos pusės portalui tvirtino, kad nutarimą skųs.

REKLAMA
REKLAMA

Skundą per 20 dienų nuo nutarimo gavimo galima teikti aukštesniajam prokurorui.

BNS rašė, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pernai vasarą. Jame teisėsauga aiškinosi V. Venslovaitienės įvykdyto vienos iš 14-os klubo dalių perėmimo aplinkybes.

Apie galbūt neteisėtą dalies klubo perėmimą pranešė kita jo dalininkė E. Kasperūnienė. Ji anksčiau teigė, kad ant negaliojančio 15-os metų senumo dalies klubo pardavimo dokumento atsirado V. Venslovaitienės parašas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak E. Kasperūnienės, su buvusia „Žalgirio“ vadove dėl to nebuvo susitarta. Dėl to klubo dalininkė kreipėsi į prokuratūrą, kuri medžiagą perdavė Vilniaus apskrities policijai.

Kaip skelbta, iš Vilniaus „Žalgirio“ vadovės pareigų pasitraukusi V. Venslovaitienė vėliau pardavė savo turimas klubo dalis „Kilo“ vadovui Tadui Burgailai.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų