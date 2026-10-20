Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Vilniaus „Žalgirio“ klubo dalies perėmimo ir įtarimų Venslovaitienei

Pirmasis apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą antradienį pranešė naujienų portalas „15min“.
Prokuratūra nutraukė tyrimą, kuriame buvo pareikšti įtarimai Vilmai Venslovaitienei
Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė BNS patvirtino, kad tyrimas dėl galimo sukčiavimo ir dalininko teisių pirkimo sutarties suklastojimo buvo nutrauktas spalio 15 dieną.
„Toks sprendimas priimtas įvertinus ikiteisminio tyrimo duomenis ir konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – nurodė ji.
Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, prokuratūra konstatavo, kad tarp šalių yra kilęs civilinės teisės sričiai priskirtinas ginčas.
„Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą akcentuojama, kad baudžiamasis procesas negali būti naudojamas kaip poveikio priemonė sprendžiant tarp asmenų kilusius civilinės teisės sričiai priskirtinus ginčus“, – pažymėjo G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„15min“ žiniomis, su sprendimu nesutinka Eleonora Kasperūnienė, iš kurios buvo perimta viena klubo dalis, ir dabartinė „Žalgirio“ vadovybė. Suinteresuotos pusės portalui tvirtino, kad nutarimą skųs.
Skundą per 20 dienų nuo nutarimo gavimo galima teikti aukštesniajam prokurorui.
BNS rašė, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pernai vasarą. Jame teisėsauga aiškinosi V. Venslovaitienės įvykdyto vienos iš 14-os klubo dalių perėmimo aplinkybes.
Apie galbūt neteisėtą dalies klubo perėmimą pranešė kita jo dalininkė E. Kasperūnienė. Ji anksčiau teigė, kad ant negaliojančio 15-os metų senumo dalies klubo pardavimo dokumento atsirado V. Venslovaitienės parašas.
Pasak E. Kasperūnienės, su buvusia „Žalgirio“ vadove dėl to nebuvo susitarta. Dėl to klubo dalininkė kreipėsi į prokuratūrą, kuri medžiagą perdavė Vilniaus apskrities policijai.
Kaip skelbta, iš Vilniaus „Žalgirio“ vadovės pareigų pasitraukusi V. Venslovaitienė vėliau pardavė savo turimas klubo dalis „Kilo“ vadovui Tadui Burgailai.
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