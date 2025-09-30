Pamela Anderson nustebino nauju įvaizdžiu: atsisakė šviesių plaukų

Naujienų portalas „People“ rašo, kad pokytis išties drastiškas – per daugiau nei tris dešimtmečius Anderson beveik visada buvo ištikima šviesiaplaukei išvaizdai, kurią pasaulis įprato matyti dar nuo „Gelbėtojų“ laikų.
Fotografas Marco Bahler savo socialiniuose tinkluose pasidalijo Pamelos kadrais ir pridūrė, jog aktorė su nauju įvaizdžiu atrodo nuostabiai.
Prie raudonplaukio įvaizdžio Anderson priderino dramatišką satino suknelę dramblio kaulo atspalvio. Ji atsisakė papuošalų, o makiažą pasirinko itin minimalų – tokį, koks pastaruoju metu tapo jos vizitine kortele. Kaip nurodo People, už įvaizdžio transformaciją atsakingas garsus plaukų stilistas John Nollet. Jis patvirtino, kad šis pokytis sukurtas dėl naujo Pamelos vaidmens kino filme.
Netikėti pokyčiai – ne pirmą kartą
Tai ne pirmas kartas, kai pastaruoju metu Anderson ryžtasi įvaizdžio eksperimentams. 2025-ųjų pavasarį Niujorke ji nustebino trumpu bob kirpimu, o dar 2024-ųjų pabaigoje filmo „The Last Showgirl“ premjeroje Holivude pasirodė su tiesiais kirpčiukais.
Vėliau, Met Gala renginyje, aktorė vėl pasirodė su bob kirpimu ir „baby bangs“ stiliaus kirpčiukais, taip sukeldama diskusijų bangą mados pasaulyje.
Grožio filosofija – mažiau yra daugiau
Naujienų portalui People Anderson yra atskleidusi, kad šiandien jai vis svarbiau atrodyti natūraliai ir pasitikėjimo savimi ieškoti kituose dalykuose.
„Bandau atrasti pasitikėjimą savimi skirtingais būdais. Man patinka nuogas veidas ir daug smagių papuošalų. Nieko pernelyg įmantraus – svarbu, kad tai turėtų prasmę“, – sakė aktorė.
Pasak jos, mada ir papuošalai grįžta ciklais, o tai, kas buvo populiaru 2000-aisiais, vėl sugrįžta.
„Prisimenu, kad labai mėgau medalionų vėrinius. Ir štai – jie vėl sugrįžo“, – pridūrė Pamela Anderson.
