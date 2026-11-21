Smagiu kadru Stano pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Dėmesio centre – Stano nuotrauka
Muzikos prodiuseris prie nuotraukos pridėjo ir šmaikštų komentarą, kuriame save palygino su krepšinio komandos nariu.
„Naujas startinis penketas. Aš centras ir keturi įžaidėjai“, – juokavo atlikėjas.
Įrašas sulaukė tūkstančių reakcijų, o komentaruose netrūko komplimentų ir linksmų replikų.
„Nerealiai“, – rašė viena internautė.
„Super penketukas!“ – juokėsi kita.
„Gerai atrodai“, – Stano komplimentą skyrė dar vienas komentatorius.
„Ar galima vieną pasiskolinti? Reikia užuolaidas išsiskalbti, o aš tik 165 cm“, – juokavo sekėja.
Į šmaikštų atlikėjo įrašą sureagavo ir pats krepšininkas M. Kuzminskas: „Keistokai sukomplektuota komanda...“