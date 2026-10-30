Išvydę, ką paviešino Stano, suglumo: pasipylė komentarų lavina

Šiuo kadru vyras pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Žmonės ėmė spėlioti
„O kas iš kairės?
Per vidurį Rasa Micachienė.
Dešinėje barzdotas delfinas
Tai o kas gi kas iš kairės
Užuomina – tas žmogus kūrė įspūdingiausius kostiumus grupei „Delfinai”, – socialiniame tinkle prie nuotraukos rašė Stano.
Netrukus, išvydę šią archyvinę nuotrauką, žmonės ėmė dalytis savo nuomone, kas, anot jų, įamžintas kadre.
„Zvonkus jaunas”, – rašė vienas.
„Egidijus Dragūnas?” – klausė kitas.
Tiesa, dauguma spėjimų buvo teisingi – paaiškėjo, kad kadre įamžintas žinomas floristas ir dekoratorius Mantas Petruškevičius.