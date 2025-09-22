Pamatę Monikos Falcon kadrą su maudymuku gerbėjai negalėjo patikėti: užbūrė ilgam

Socialiniame tinke „Instagram“ Monika paviešino kadrus, kuriuose įsiamžino lankydamasi SPA.
Monikos Falcon kadrai užbūrė internautus
Kaip pažymėjo įraše, moteris lankėsi sostinės širdyje įsikūrusiame viešbutyje „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“.
Užfiksuotuose kadruose M. Falcon matyti su maudymosi kostiumėliu – moteris pozavo baseinų zonoje ir demonstravo savo dailią figūrą.
Išvydę šiuos kadrus, gerbėjai apipylė dainininkę komplimentais.
„Dieviška“, – rašė vienas internautas.
„Gražuolė Tu, Monika“, – pridūrė kita.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!