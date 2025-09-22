Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatę Monikos Falcon kadrą su maudymuku gerbėjai negalėjo patikėti: užbūrė ilgam

2025-09-22 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 12:55

Operos solistė, dainininkės Giulijos dukra Monika Falcon neseniai su gerbėjais pasidalijo itin karštais kadrais iš SPA. Moteris įsiamžino su maudymosi kostiumėliu ir pademonstravo laibą liemenį.

Operos solistė, dainininkės Giulijos dukra Monika Falcon neseniai su gerbėjais pasidalijo itin karštais kadrais iš SPA. Moteris įsiamžino su maudymosi kostiumėliu ir pademonstravo laibą liemenį.

REKLAMA
2

Socialiniame tinke „Instagram“ Monika paviešino kadrus, kuriuose įsiamžino lankydamasi SPA.

Monikos Falcon kadrai užbūrė internautus

Kaip pažymėjo įraše, moteris lankėsi sostinės širdyje įsikūrusiame viešbutyje  „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užfiksuotuose kadruose M. Falcon matyti su maudymosi kostiumėliu – moteris pozavo baseinų zonoje ir demonstravo savo dailią figūrą.

Išvydę šiuos kadrus, gerbėjai apipylė dainininkę komplimentais.

„Dieviška“, – rašė vienas internautas.

„Gražuolė Tu, Monika“, – pridūrė kita.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų