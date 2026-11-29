Kūriniui įsibėgėjus, prie klavišinių grojusio muzikanto brangus – maždaug 30 tūkst. eurų vertės – pianinas staiga virto ant scenos grindų.
Netikėtas incidentas
Visgi kuriozas grojančiojo nesutrikdė: jis nė akimirkai nesustojo ir toliau skambino instrumentu jau šiam nugriuvus.
„Tikro profesionalo nesustabdys net gravitacija! Koncertas tęsiasi, lyg nieko nebūtų nutikę.
Akimirka iš Ruslano akustinio turo ALYTUJE penktadienį. Štai ką reiškia gyva muzika – visko gali nutikti GYVAI!“ – rašoma įraše.
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Vėliau pasirodžiusiuose vaizduose galima matyti, kad instrumentas, regis, liko sveikas, o programa buvo sėkmingai sugrota iki pat vakaro pabaigos.
Po įrašu žmonės komentavo:
- „Super Ruslanai, o pianistas, tai dar daugiau superinis, nėra lygių.“
- „Šaunuoliai.“
- „Čia tai profesionalai.“
- „Vau, šaunuolis, nepasimetė.“
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